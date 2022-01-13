Месси пропустит еще три матча из-за последствий коронавируса (Mundo Deportivo)

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не поможет своим командам в ближайших играх.

Он пропустит матч с «Брестом» в 21-м туре Лиги 1, а также встречи отбора ЧМ-2022 против Чили и Колумбии.

34-летний нападающий по-прежнему восстанавливается после перенесенного коронавируса.