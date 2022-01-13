Месси пропустит еще три матча из-за последствий коронавируса (Mundo Deportivo)

Форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси не поможет своим командам в ближайших играх.
Он пропустит матч с «Брестом» в 21-м туре Лиги 1, а также встречи отбора ЧМ-2022 против Чили и Колумбии.
34-летний нападающий по-прежнему восстанавливается после перенесенного коронавируса.
- В текущем сезоне Месси забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 16 матчах за парижан.
- «ПСЖ» примет «Брест» в субботу, 15 января.
- Аргентина 28 января встретится с Чили, а 1 февраля – с Колумбией.
Источник: Mundo Deportivo