«Нижний Новгород»: «Жирков согласился перейти в другой клуб. Его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что защитник Юрий Жирков отказался от предложения клуба.

«Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всe понимаем.

Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока», — сказал Измайлов.

Сегодня Жирков прошел медосмотр в «Химках».

«Химки» идут на последнем месте в чемпионате.

Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»