Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой
    2 Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    Тест: проверьте свою трезвость после празднования Нового года
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    «Нижний Новгород»: «Жирков согласился перейти в другой клуб. Его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока»

    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что защитник Юрий Жирков отказался от предложения клуба.

    «Мы сделали Жиркову предложение, он согласился перейти в другой клуб. Это нормально, такое бывает, ничего страшного. Обиды нет, всe понимаем.

    Конечно, его опыт пригодился бы, но будем искать другого игрока», — сказал Измайлов.

    • Сегодня Жирков прошел медосмотр в «Химках».
    • «Химки» идут на последнем месте в чемпионате.
    • Жирков находится без команды с лета 2021 года после ухода из «Зенита».

    Жирков: «Химки» предлагают в два раза меньше, чем получал в «Зените». Но деньги не имеют значения»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:19
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru