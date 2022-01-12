Гранат: «Смолов в «Динамо» будет бомбардиром»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал трансфер в клуб форварда Федора Смолова. Он верит в голы экс-партнера.
– Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева. Они могут многому у него научиться.
– Сандро Шварц будет использовать Смолова как центрального нападающего или как флангового игрока атаки?
– Федор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции.
- Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.
- Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
- Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.
«Динамо» анонсировало переход Смолова
Источник: «РБ-Спорт»