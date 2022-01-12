Гранат: «Смолов в «Динамо» будет бомбардиром»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал трансфер в клуб форварда Федора Смолова. Он верит в голы экс-партнера.

– Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева. Они могут многому у него научиться.

– Сандро Шварц будет использовать Смолова как центрального нападающего или как флангового игрока атаки?

– Федор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции.

Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.

Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.

Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

«Динамо» анонсировало переход Смолова