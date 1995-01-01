Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    Тест: угадай футболиста по знаку зодиака
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Гранат: «Смолов в «Динамо» будет бомбардиром»

    Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат прокомментировал трансфер в клуб форварда Федора Смолова. Он верит в голы экс-партнера.

    – Смолов – это усиление для любого клуба РПЛ. Думаю, что «Динамо» с Федором будет бороться за чемпионство, потому что он один из лучших нападающих нашей страны. Переход Смолова только положительно повлияет на Константина Тюкавина и Вячеслава Грулева. Они могут многому у него научиться.

    – Сандро Шварц будет использовать Смолова как центрального нападающего или как флангового игрока атаки?

    – Федор будет центральным бомбардиром. Играя за «Локомотив» и «Краснодар», Смолов проявил свои лучшие качества как раз на этой позиции.

    • Смолов будет получать в «Динамо» 1,5 миллиона в год с учетом бонусов.
    • Смолов уже прошел медосмотр перед трансфером.
    • Он подпишет контракт на полтора года с опцией продления еще на сезон.

    «Динамо» анонсировало переход Смолова

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:49
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92893
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68469
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru