Березуцкий: «Я не против, если Вагнер Лав вернется в ЦСКА. На полгода или больше»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил возвращение в команду нападающего Вагнера Лава.

– Прошла информация, что Алексей Березуцкий хочет взять в команду на полгода Вагнера Лава. Это правда?

– Я не против, если он вернется. На полгода или даже больше, кто знает. Я не против того, чтобы он был в команде. Я – за. И я не раз об этом говорил.

– Это еще возможно?

– Почему нет?

– Этой зимой?

– Почему нет? Вполне возможно. Но случится ли это...

37-летний Вагнер Лав – свободный агент.

Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.

Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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