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    Березуцкий: «Я не против, если Вагнер Лав вернется в ЦСКА. На полгода или больше»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий допустил возвращение в команду нападающего Вагнера Лава.

    – Прошла информация, что Алексей Березуцкий хочет взять в команду на полгода Вагнера Лава. Это правда?

    – Я не против, если он вернется. На полгода или даже больше, кто знает. Я не против того, чтобы он был в команде. Я – за. И я не раз об этом говорил.

    – Это еще возможно?

    – Почему нет?

    – Этой зимой?

    – Почему нет? Вполне возможно. Но случится ли это...

    • 37-летний Вагнер Лав – свободный агент.
    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.

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    Источник: ютуб-канал Nobel

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