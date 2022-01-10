Алексей Березуцкий: «Контракт с Акинфеевым будет продлен в любом случае»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о ситуации с истекающим контрактом клуба с вратарем Игорем Акинфеевым.

«Не знаю, почему ЦСКА еще не продлил контракт с Акинфеевым.

Для меня это не проблема, потому что Игорь профессионал, и это [ситуация с продлением контракта] никак не может сказаться на команде.

Это вопрос к клубу. Я уже сказал, что надо продлить. Опять же, контракт в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Березуцкий.

Контракт вратаря с ЦСКА истекает летом.

35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.

В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

ЦСКА готов продлить контракт с Акинфеевым. Решение за Игорем (Metaratings)