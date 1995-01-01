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    Алексей Березуцкий: «Контракт с Акинфеевым будет продлен в любом случае»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о ситуации с истекающим контрактом клуба с вратарем Игорем Акинфеевым.

    «Не знаю, почему ЦСКА еще не продлил контракт с Акинфеевым.

    Для меня это не проблема, потому что Игорь профессионал, и это [ситуация с продлением контракта] никак не может сказаться на команде.

    Это вопрос к клубу. Я уже сказал, что надо продлить. Опять же, контракт в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Березуцкий.

    • Контракт вратаря с ЦСКА истекает летом.
    • 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
    • В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.

    ЦСКА готов продлить контракт с Акинфеевым. Решение за Игорем (Metaratings)

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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