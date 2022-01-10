Алексей Березуцкий: «Контракт с Акинфеевым будет продлен в любом случае»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий высказался о ситуации с истекающим контрактом клуба с вратарем Игорем Акинфеевым.
«Не знаю, почему ЦСКА еще не продлил контракт с Акинфеевым.
Для меня это не проблема, потому что Игорь профессионал, и это [ситуация с продлением контракта] никак не может сказаться на команде.
Это вопрос к клубу. Я уже сказал, что надо продлить. Опять же, контракт в любом случае будет продлен, насколько я понимаю. Я в этом не сомневаюсь», – сказал Березуцкий.
- Контракт вратаря с ЦСКА истекает летом.
- 35-летний Акинфеев всю карьеру провел в ЦСКА.
- В текущем сезоне он пропустил 16 голов в 18 матчах.
ЦСКА готов продлить контракт с Акинфеевым. Решение за Игорем (Metaratings)
Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна