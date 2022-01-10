Сергеев: «Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце»

Новичок «Зенита» Иван Сергеев высказался о своем уходе из «Крыльев Советов».

«Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции.

Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм.

Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо», – сказал футболист.

Сергеев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.

Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах.

Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»