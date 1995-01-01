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    Сергеев: «Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце»

    Новичок «Зенита» Иван Сергеев высказался о своем уходе из «Крыльев Советов».

    «Крылья» и Самара – навсегда в моем сердце. Это было прекрасное время в моей карьере. Здесь в меня всегда верили, всегда поддерживали, вместе мы пережили невероятные события и эмоции.

    Благодарю команду, тренерский штаб, руководство, сотрудников клуба и персонально Сергея Корниленко за шикарную атмосферу и профессионализм.

    Огромное спасибо болельщикам за мощную поддержку и веру в команду. Это было незабываемо», – сказал футболист.

    • Сергеев выступал за «Крылья» с августа 2020 года.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах.

    Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»

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    Источник: сайт «Крыльев Советов»

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    Сегодня, 19:55
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5610

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Да, очень хочется, чтоб Крылья продолжали играть в свой футбол. Симпатичная команда

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