Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»

Новичок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой трансфер из «Крыльев Советов» в петербургский клуб.

– Какие мысли и чувства занимают вас в этот момент?

– Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» – большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум.

Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня.

«Зенит» – топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

– Что этот вызов означает для вас лично? Ставите ли вы перед собой конкретные спортивные цели?

– Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача – приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное – на втором плане.

– Как вы узнали о переходе? Как это произошло?

– Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.