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  • Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»

Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»

10 января 2022, 19:41
9

Новичок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой трансфер из «Крыльев Советов» в петербургский клуб.

– Какие мысли и чувства занимают вас в этот момент?

– Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» – большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум.

Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня.

«Зенит» – топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

– Что этот вызов означает для вас лично? Ставите ли вы перед собой конкретные спортивные цели?

– Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача – приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное – на втором плане.

– Как вы узнали о переходе? Как это произошло?

– Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

  • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
  • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван
Комментарии (9)
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petrucho-spb
1641833086
Не дрейф! Нап Зени нужен! Верь в себя!
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Ганнибал Лектор
1641834839
Если будешь играть на команду, то бразильцы помогут тебе заиграть. Удачи тебе, Сергеев!
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pele1981
1641835576
Даже не представляет куда он попал)))
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portero
1641841874
Сергеев по соседству с Ленинградской областью живёт, так что почти домой приехал.... Ну давай, удачи тебе!!!
Ответить
Борисыч1
1641844903
Давай, греби бабло, тебе играть осталось от силы лет пять - не мальчик уже.
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Форвард 79
1641844995
Если честно, я до сих пор в шоке! Через годик я думаю отойдеш))
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Форвард 79
1641845138
Вон, Кокорин до сих пор от Феорентины в шоке! И они от него)))
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хряк СМ
1641845731
Счастье привалило, денег заработал, в футбол будешь играть или можно отдыхать?
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Hektor 84
1642008495
В шоке от того что шлюба с асмуном в раздевалке встретили?
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