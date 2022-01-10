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    Сергеев – о переходе в «Зенит»: «Если честно, я до сих пор в шоке»

    Новичок «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал свой трансфер из «Крыльев Советов» в петербургский клуб.

    – Какие мысли и чувства занимают вас в этот момент?

    – Если честно, я до сих пор в шоке! Это очень большой вызов, а «Зенит» – большой клуб. Буду стараться проявлять себя, чтобы показать здесь свой максимум.

    Если будешь плохо играть, не проявишь себя, значит, ты недостоин этого вызова. Каждый из нас получает в жизни какие-то шансы, которыми нужно воспользоваться, думаю, это один из таких шансов для меня.

    «Зенит» – топ-клуб, чемпион страны. Для меня это большой шаг в карьере, и я буду стараться его использовать и помогать команде.

    – Что этот вызов означает для вас лично? Ставите ли вы перед собой конкретные спортивные цели?

    – Пока не думал о конкретных целях, но первостепенная задача – приносить пользу команде, делать так, чтобы она побеждала. Все остальное – на втором плане.

    – Как вы узнали о переходе? Как это произошло?

    – Мне позвонил агент, сказал, что мной интересуется «Зенит». Я в этот момент находился в отпуске в своем родном городе, в Череповце.

    • Сергеев заключил контракт с «Зенитом» до лета 2025 года.
    • Он забил 51 гол и сделал 19 ассистов в 67 матчах за «Крылья».

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2061

      petrucho-spb 5 минут назад

      Не дрейф! Нап Зени нужен! Верь в себя!

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