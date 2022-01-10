«Нижний Новгород»: «У нас мизерные шансы на подписание контракта с Жирковым»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб с большой долей вероятности не подпишет защитника Юрия Жиркова.
«Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы.
Мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно», – сказал Измайлов.
- Жирков без клуба с лета.
- У него есть опыт выступления в АПЛ за «Челси».
Жирков продолжит карьеру в «Химках» (Metaratings)
Источник: Sport24