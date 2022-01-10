«Нижний Новгород»: «У нас мизерные шансы на подписание контракта с Жирковым»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов заявил, что клуб с большой долей вероятности не подпишет защитника Юрия Жиркова.

«Шансы на подписание контракта с Юрием Жирковым очень низкие. Скорее всего, он не к нам. У нас мизерные шансы.

Мы остыли к этой идее. Она не исчезла, но заключение контракта с Жирковым очень маловероятно», – сказал Измайлов.

Жирков без клуба с лета.

У него есть опыт выступления в АПЛ за «Челси».

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