Марадишвили: «Несколько раз называл Березуцкого «Лехой». Было трудно переучиться на Алексея Владимировича»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили поделился воспоминаниями о тренировках в ЦСКА под руководством Алексея Березуцкого.

– В чем особенность тренировок Березуцкого?

– Первое, что бросилось в глаза – их протяженность. Обычно тренировка длилась полтора часа или час 40, и можно было еще остаться поработать с мячом, побить по воротам.

А с Алексеем занятие стало длиться час с небольшим, а как закончилась тренировка – сразу идем в раздевалку. Не разрешал оставаться.

– Дзагоев и Акинфеев плечом к плечу играли с Березуцким. По отчеству его называют?

– Сначала всем было непривычно. Даже я несколько раз назвал его «Лехой». Он же долгое время был в тренерском штабе, постоянно общался с нами. Так что переучиться на «Алексея Владимировича» было очень сложно.

Частенько бежал по кругу, устал, язык на плече – Березуцкий спрашивает, как мы себя чувствуем, и мы такие: «Да Лех, нормально». А потом понимаешь: какой, блин, Леха.

Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»