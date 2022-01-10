Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»

Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»

10 января 2022, 11:21
6

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, почему ушел из ЦСКА в прошлом году.

– Трансферное окно закрывалось. Нужно было решать – да или нет. Я решил: была не была. Когда говорят, что будешь играть, это еще не значит, что ты гарантированно попадешь в состав. По сути, я не знал, на что иду, но четко решил для себя: хочу нового вызова в новой команде.

– Лично общался с Рангником или еще кем-то из руководства?

– Я – нет. Только отец.

– Какого мнения был отец о переходе в «Локо»?

– Он привел мне те же аргументы, которые я и сам для себя обозначил – еврокубки и игровая практика. На тот момент «Локо» был шагом вперед.

– Тикнизян уже был в «Локо». Это стало фактором?

– Да он сам узнал только в последнюю неделю. Писал: правда ли, что пишут? Я сказал: может быть, да. Он мне и начал рассказывать про клуб, коллектив, тренировки.

– Твой отец сказал: финансовые условия «Локо» предложил лучше, чем были в ЦСКА.

– Я выбирал не деньги. Я пришел играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл.

– Во сколько раз нынешняя зарплата больше той, что была в ЦСКА?

– А ты знал, что насчет зарплаты не спрашивают?

– Ха-ха, нет.

– Могу тебе сказать: все деньги все равно не у меня. Ими распоряжается отец. По крайней мере основными доходами. У меня есть определенная сумма, которую я трачу в месяц.

  • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
  • Хавбека продали «Локомотиву» за 7 миллионов евро.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Марадишвили Константин
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
OOOVVV.
1641805451
Костя сделал свой выбор, наверно правильный. Удачных игр ему в Локо.
Ответить
vladimir-7
1641805766
У молодых игроков папани рулят их футбольной карьерой и судьбой.
Ответить
JTherry
1641806895
второй Урунов, у того тоже "папа знает", сколько сын получает...
Ответить
Главные новости
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
00:30
Генич вынес вердикт по скандальному пенальти «Зенита»
00:23
Ямаль превзошел достижение Месси в «Барселоне»
00:16
АПЛ. «Арсенал» начал защиту чемпионского титула с двух побед подряд
Вчера, 23:57
ЦСКА близок к покупке 10-миллионного форварда
Вчера, 23:49
4
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
Вчера, 22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
Вчера, 22:37
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Все новости
Все новости
Спиридонов: «Вся Россия считает Семака лицемером, даже «немытые»
Вчера, 23:19
11
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
Вчера, 22:57
1
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
Вчера, 22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
Вчера, 21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
Вчера, 21:40
3
Легионер «Крыльев Советов»: «Я боялся возвращаться в РПЛ»
Вчера, 21:21
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
Вчера, 20:57
7
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
Вчера, 20:42
5
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
Вчера, 20:27
22
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
Вчера, 19:52
6
Лидер «Краснодара» улетел на неделю в Европу
Вчера, 19:41
1
Агент Дивеева – об удалении в матче с «Факелом»: «По духу футбола надо отменять»
Вчера, 19:19
6
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
Вчера, 18:51
16
Семин раскритиковал «Спартак»: «Такие осечки непозволительны»
Вчера, 18:38
6
Кордоба прокомментировал отмененный пенальти в ворота «Краснодара» в игре с «Ростовом»
Вчера, 18:24
Мостовой – о тренере «Балтики»: «Как он рот посмел свой открыть? Физруки, блин»
Вчера, 18:17
7
«Рубин» нашел замену для Даку в Колумбии
Вчера, 18:06
2
Орлов обвинил судью в удалении Дивеева в матче «Факел» – «Зенит»
Вчера, 17:51
15
Ведерников из «Оренбурга» прошелся по игрокам «Спартака»: «Солари любит полежать, бедный Даку бегал в соплях»
Вчера, 17:30
32
Бителло отреагировал на слова Тюкавина о бразильцах в «Динамо»
Вчера, 17:17
1
Ташуев – о «Балтике»: «Так играют «ПСЖ» и «Барселона»
Вчера, 16:58
7
Пиняев прокомментировал продажу лидеров «Локомотива»
Вчера, 16:55
3
«Ростов» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Краснодаром»
Вчера, 16:38
19
Ванда отреагировала на необычные сексуальные утехи Макси Лопеса в Москве
Вчера, 16:34
2
Новая информация о переходе Головина в «Зенит»
Вчера, 16:28
18
Россиянин из МЛС близок к возвращению в РПЛ
Вчера, 16:12
Макси Лопес – о вечеринках в Москве: «Ты спускался в подвал, и перед тобой открывался невероятный мир»
Вчера, 15:56
4
Игрок «Зенита» оценил скандальный пенальти в Воронеже
Вчера, 14:37
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+