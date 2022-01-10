Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»

Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, почему ушел из ЦСКА в прошлом году.

– Трансферное окно закрывалось. Нужно было решать – да или нет. Я решил: была не была. Когда говорят, что будешь играть, это еще не значит, что ты гарантированно попадешь в состав. По сути, я не знал, на что иду, но четко решил для себя: хочу нового вызова в новой команде.

– Лично общался с Рангником или еще кем-то из руководства?

– Я – нет. Только отец.

– Какого мнения был отец о переходе в «Локо»?

– Он привел мне те же аргументы, которые я и сам для себя обозначил – еврокубки и игровая практика. На тот момент «Локо» был шагом вперед.

– Тикнизян уже был в «Локо». Это стало фактором?

– Да он сам узнал только в последнюю неделю. Писал: правда ли, что пишут? Я сказал: может быть, да. Он мне и начал рассказывать про клуб, коллектив, тренировки.

– Твой отец сказал: финансовые условия «Локо» предложил лучше, чем были в ЦСКА.

– Я выбирал не деньги. Я пришел играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл.

– Во сколько раз нынешняя зарплата больше той, что была в ЦСКА?

– А ты знал, что насчет зарплаты не спрашивают?

– Ха-ха, нет.

– Могу тебе сказать: все деньги все равно не у меня. Ими распоряжается отец. По крайней мере основными доходами. У меня есть определенная сумма, которую я трачу в месяц.