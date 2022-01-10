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    Марадишвили: «Когда уходил из ЦСКА в «Локомотив», выбирал не деньги»

    Полузащитник «Локомотива» Константин Марадишвили рассказал, почему ушел из ЦСКА в прошлом году.

    – Трансферное окно закрывалось. Нужно было решать – да или нет. Я решил: была не была. Когда говорят, что будешь играть, это еще не значит, что ты гарантированно попадешь в состав. По сути, я не знал, на что иду, но четко решил для себя: хочу нового вызова в новой команде.

    – Лично общался с Рангником или еще кем-то из руководства?

    – Я – нет. Только отец.

    – Какого мнения был отец о переходе в «Локо»?

    – Он привел мне те же аргументы, которые я и сам для себя обозначил – еврокубки и игровая практика. На тот момент «Локо» был шагом вперед.

    – Тикнизян уже был в «Локо». Это стало фактором?

    – Да он сам узнал только в последнюю неделю. Писал: правда ли, что пишут? Я сказал: может быть, да. Он мне и начал рассказывать про клуб, коллектив, тренировки.

    – Твой отец сказал: финансовые условия «Локо» предложил лучше, чем были в ЦСКА.

    – Я выбирал не деньги. Я пришел играть в еврокубках. В которых, кстати, и сыграл.

    – Во сколько раз нынешняя зарплата больше той, что была в ЦСКА?

    – А ты знал, что насчет зарплаты не спрашивают?

    – Ха-ха, нет.

    – Могу тебе сказать: все деньги все равно не у меня. Ими распоряжается отец. По крайней мере основными доходами. У меня есть определенная сумма, которую я трачу в месяц.

    • Марадишвили – воспитанник ЦСКА.
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    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +23899

      vladimir-7 12 минут назад

      У молодых игроков папани рулят их футбольной карьерой и судьбой.

      0
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      Рейтинг: +784

      OOOVVV. 17 минут назад

      Костя сделал свой выбор, наверно правильный. Удачных игр ему в Локо.

      0
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      ...
      Рейтинг: +23899

      vladimir-7 > OOOVVV. 9 минут назад

      Жизнь покажет, на сколько он правильно все сделал, а пока
      кивает на папино решение.

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