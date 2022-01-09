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  • «Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин

«Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин

9 января 2022, 21:21
23

«Краснодар» ищет главного тренера на замену уволенному Виктору Гончаренко.

Как пишет «РБ Спорт», на начальном этапе руководство клуба рассматривало кандидатуру Марко Николича, но в итоге от него отказались. На данный момент в шорт-листе три кандидатуры – два иностранца и один россиянин. Все трое согласились возглавить «Краснодар».

Клуб определится с тренером в начале следующей недели.

  • Ранее сообщалось, что «Краснодар» могут возглавить Фонсека или Ди Франческо.
  • Среди российских специалистов назывались имена Алексея Стукалова и Евгения Калешина.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Краснодар Николич Марко
Комментарии (23)
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ElninoO
1641753242
Фонсека как раз должен и под стиль подойти, и под качество
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Skull_Boy
1641753351
Ну круто 2 ляма это много, вот португальцу и 6 не жалко
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Krasnodar 123
1641753396
Давайте Фонсеку попробуем !!!
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JTherry
1641754415
"вот, новый поворот, и мотор ревет..." а замены - нет...
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portero
1641755365
Барину список согласных подали, теперь пусть выбирает...
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Красногорск_Фан
1641755599
наверно Галицкий почитал мои комментарии по Николичу на Бомбардире. Чудеса.
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моэм
1641757179
Тут самое интересное , что сам то Николич не знал ни об интересе Краснодара ни о том что его уже и не берут ....здесь есть недоработка агентов, что в общую толпу жаждущих поиметь Краснодар не включили пару тройку испаноиталопортугальцев ... а вот КББ уже не включают даже в самые расширенные списки , совсем забыли мэтра.
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Sancho010365
1641757295
Пауза затягивается, смотрю у Ромы не всё хорошо, как бы после устной договорённости Мхитарян и Жозе Моуринью в Краснодар не приехали. Это был бы шок, в хорошем смысле. Болельщикам Ромы не унывать.
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Hektor 84
1641760626
Николич хоть в курсе что от него отказались?
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serglider
1641764232
Галицкий довыеживается, что ни один уважающий себя тренер не будет пытаться реализовывать его идеи фикс в Краснодаре. По сему будут там рулить Мусаевы да Шалимовы...
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