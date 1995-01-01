Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    Тест: знаете ли вы звездных болельщиков «Реала» и «Барселоны»?
    2 Тест: угадай футболиста по уху!
    Тест: угадай футболиста по уху!
    3 Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе
    Вам это нравится. Тест «Бомбардира» о соцсетях и футболе

    «Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин

    «Краснодар» ищет главного тренера на замену уволенному Виктору Гончаренко.

    Как пишет «РБ Спорт», на начальном этапе руководство клуба рассматривало кандидатуру Марко Николича, но в итоге от него отказались. На данный момент в шорт-листе три кандидатуры – два иностранца и один россиянин. Все трое согласились возглавить «Краснодар».

    Клуб определится с тренером в начале следующей недели.

    • Ранее сообщалось, что «Краснодар» могут возглавить Фонсека или Ди Франческо.
    • Среди российских специалистов назывались имена Алексея Стукалова и Евгения Калешина.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:21
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1420

      моэм 29 секунд назад

      Тут самое интересное , что сам то Николич не знал ни об интересе Краснодара ни о том что его не берут ....здесь есть недоработка агентов, что в общую толпу жаждущих поиметь Краснодар не включили пару тройку испаноиталопортугальцев ... а вот КББ уже не включают даже в самые расширенные списки , совсем забыли мэтра.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3295

      Красногорск_Фан 26 минут назад

      наверно Галицкий почитал мои комментарии по Николичу на Бомбардире. Чудеса.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +56234

      portero 30 минут назад

      Барину список согласных подали, теперь пусть выбирает...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19836

      JTherry 46 минут назад

      "вот, новый поворот, и мотор ревет..." а замены - нет...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +860

      СуперПАВ9 1 час назад

      Ну и славно

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2324

      Krasnodar 123 1 час назад

      Давайте Фонсеку попробуем !!!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +860

      СуперПАВ9 > Krasnodar 123 1 час назад

      Дома можешь Машку попробывать

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1626

      Sancho010365 > Krasnodar 123 47 минут назад

      Скажем так с Шахтёром серьёзного ничего не добился в Европе, УПЛ не в счёт, прошёлся с Ромой по-моему тоже самое. Нужен тренер, который бы хотя бы через год раскрыл ну хотя бы четвёрочку хороших игроков молодёжи Краснодара. Вот это будет достижение. Бердыев. Лучшего момента не придумать для Краснодара.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом > СуперПАВ9 46 минут назад

      когда тебя уже заблокируют) вот год читаю, а ты всякие пакости пишешь, и по хребту тебе не дать..

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13209

      Skull_Boy 1 час назад

      Ну круто 2 ляма это много, вот португальцу и 6 не жалко

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +142

      ElninoO 1 час назад

      Фонсека как раз должен и под стиль подойти, и под качество

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      ЖивиФутболом 1 час назад

      видимо зп запросил, и с серегой не сошлись в чем нибудь по развитию.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92816
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68447
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru