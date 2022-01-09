«Краснодар» отказался от Николича. В шорт-листе клуба 3 тренера – 2 иностранца и 1 россиянин

«Краснодар» ищет главного тренера на замену уволенному Виктору Гончаренко.

Как пишет «РБ Спорт», на начальном этапе руководство клуба рассматривало кандидатуру Марко Николича, но в итоге от него отказались. На данный момент в шорт-листе три кандидатуры – два иностранца и один россиянин. Все трое согласились возглавить «Краснодар».

Клуб определится с тренером в начале следующей недели.