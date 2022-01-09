Бенитес – о дебюте Миколенко в «Эвертоне»: «Он хорошо сыграл против «Халл Сити»

Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес остался доволен дебютом защитника Виталия Миколенко. Украинец отыграл все 120 минут матча 1/32 финала Кубка Англии против «Халл Сити» (3:2).
«Миколенко перед приездом не тренировался 15 дней. Приятно видеть его настрой. Он хорошо провел первую игру», – считает испанец.
- «Эвертон» заплатил «Динамо» К за 22-летнего украинца 23,5 миллиона евро.
- Миколенко подписал контракт до конца сезона-2025/26.
- «Эвертон» уступал в счете по ходу игры с «Халл Сити».
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Источник: твиттер «Эвертона»