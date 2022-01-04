Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Миколенко – о переходе в «Эвертон»: «Когда все согласовали, сел в машину и зарыдал»

Миколенко – о переходе в «Эвертон»: «Когда все согласовали, сел в машину и зарыдал»

4 января 2022, 16:55
6

Защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Эвертон».

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что нужно быть на следующий день в клубном офисе. Что, возможно, будет предложение. Я даже не знал, какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал.

Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», – сказал Миколенко.

  • «Эвертон» заплатил за 22-летнего украинца 23,5 млн евро.
  • Миколенко подписал контракт до конца сезона-2025/26.

Источник: сайт киевского «Динамо»
Англия. Премьер-лига Украина. Премьер-лига Эвертон Динамо К Миколенко Виталий
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
edw7777
1641304913
Это понятно!
Ответить
portero
1641307180
Осталось дело за малым, показывать всё лучшее на поле...
Ответить
Hektor 84
1641316717
Странный тип! Радоваться надо, а он рыдает как будто его в Сибирь в ссылку отправляют. Или рыдал от того что стыдно за бзенитец)?
Ответить
Sancho010365
1641322489
Горжусь за Виталия Миколенка, понимаю его поступок и достижение в 22 года, он молодец, потом под управлением Луческу заслужил прекрасную возможность выступать в элитном чемпионате Европы. Пожелаем ребята удачи нашему футболисту в АПЛ, чтобы он хорошо прибавил для выступления Украины на ЧМ.
Ответить
general.lizyukov
1641329644
Да нормальная реакция, чистый нервяк. Главное, на поле доказывать.
Ответить
Главные новости
Президент Аргентины обратился к Месси, объявившему об уходе из сборной
22:50
ВидеоИгрок Первой лиги во второй раз за месяц ассистировал после сальто с аута
22:37
Орлов: «Семак допустил педагогический просчет»
22:14
1
В Аргентине анонсировали трансфер «Краснодара»
21:57
1
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
3
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
5
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
3
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
22
Все новости
Все новости
Артета повторил редкое достижение в АПЛ
22:23
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+