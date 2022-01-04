Миколенко – о переходе в «Эвертон»: «Когда все согласовали, сел в машину и зарыдал»

Защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Эвертон».

«Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что нужно быть на следующий день в клубном офисе. Что, возможно, будет предложение. Я даже не знал, какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал.

Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», – сказал Миколенко.