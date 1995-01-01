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    Миколенко – о переходе в «Эвертон»: «Когда все согласовали, сел в машину и зарыдал»

    Защитник Виталий Миколенко прокомментировал свой переход из киевского «Динамо» в «Эвертон».

    «Узнал об интересе 12 декабря после игры с «Зарей». Мне сказали, что нужно быть на следующий день в клубном офисе. Что, возможно, будет предложение. Я даже не знал, какой клуб. Когда спросили, есть ли у меня английская виза, я понял, что это английский клуб.

    Мне мои родители, девушка говорили, что это как будто в кино. И когда все согласовали, я сел в машину и зарыдал. Мне домой ехать 40 минут, и, наверное, минут 30 я плакал. Позвонил родителям девушки, поплакал еще с ними, потом еще сам плакал.

    Сложно объяснить чувства – я был очень рад и в то же время было очень страшно», – сказал Миколенко.

    • «Эвертон» заплатил за 22-летнего украинца 23,5 млн евро.
    • Миколенко подписал контракт до конца сезона-2025/26.

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    Источник: сайт киевского «Динамо»

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +55875

      portero 51 минуту назад

      Осталось дело за малым, показывать всё лучшее на поле...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +922

      edw7777 1 час назад

      Это понятно!

      0
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