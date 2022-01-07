Коутиньо готовится к аренде в «Астон Виллу». Обязательного выкупа не будет (Фабрицио Романо)

«Барселона» и «Астон Вилла» продолжают переговоры об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо.

По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились не включать в соглашение право обязательного выкупа игрока. Однако вопрос зарплаты бразильца по-прежнему не решен.

Переговоры по аренде Коутиньо продолжатся сегодня. Игрок готовится к переезду в АПЛ.