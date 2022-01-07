Коутиньо готовится к аренде в «Астон Виллу». Обязательного выкупа не будет (Фабрицио Романо)

«Барселона» и «Астон Вилла» продолжают переговоры об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо.
По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились не включать в соглашение право обязательного выкупа игрока. Однако вопрос зарплаты бразильца по-прежнему не решен.
Переговоры по аренде Коутиньо продолжатся сегодня. Игрок готовится к переезду в АПЛ.
- Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
- Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
- Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.
Источник: твиттер Фабрицио Романо