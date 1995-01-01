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    Коутиньо готовится к аренде в «Астон Виллу». Обязательного выкупа не будет (Фабрицио Романо)

    «Барселона» и «Астон Вилла» продолжают переговоры об аренде полузащитника Филиппе Коутиньо.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, стороны договорились не включать в соглашение право обязательного выкупа игрока. Однако вопрос зарплаты бразильца по-прежнему не решен.

    Переговоры по аренде Коутиньо продолжатся сегодня. Игрок готовится к переезду в АПЛ.

    • Коутиньо забил 2 гола в 16 матчах этого сезона.
    • Его контракт с «Барсой» истекает в июне 2023 года.
    • Рыночная стоимость бразильца – 18 миллионов евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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