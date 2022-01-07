Моуринью – об 1:3 с «Миланом»: «Не понял, что делали арбитр и VAR. Нам не повезло с судьями»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью раскритиковал работу арбитров в матче 20-го тура Серии А с «Миланом» (1:3).

«Работе арбитра и его видеоассистента не хватало качества. Я видел, как Абрахам сделал движение рукой, но это не было попыткой остановить мяч.

Если ставить пенальти за такое, то надо давать их и за фолы на Дзаньоло и Ибанесе. Либо ставьте три пенальти, либо не ставьте ни одного.

Мы хотим видеть последовательность в принимаемых решениях. Нам не повезло с судьями, арбитр не смог проявить характер. Я уже 6-7 месяцев в «Роме» и привык к такому отношению, хотя к такому нельзя привыкнуть.

Не люблю говорить это, но я обязан сказать, что не понял, что сегодня делали арбитр и VAR», – сказал Моуринью.

«Рома» идет на 7-м месте в Серии А.

9 января римляне сыграют с «Ювентусом».

Моуринью: «Я так счастлив, что отказался возглавить «Милан»!»