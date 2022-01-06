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  • Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

6 января 2022, 16:38
13

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков повлиял на переход хавбека Павла Мамаева в подмосковный клуб.

По информации «РБ-Спорт», 34-летний полузащитник лично общался с Мамаевым и приглашал его в команду. В «Химках» надеются что Павел также поможет им в переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

  • В Италии сообщали о возможном переходе Кокорина в «Химки». Позже клуб опроверг эту информацию.
  • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
  • В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Химки Фиорентина Мамаев Павел Глушаков Денис Кокорин Александр
Комментарии (13)
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Taps
1641476570
Уголовники и отбросы собираются в Химки. Кто там тренер, напомните ?
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JTherry
1641477261
вспомнил Паша, как ему Глушаков в глаз засветил на ЧЕ-16, и тут же дал согласие на переход...)
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alefreddy
1641478210
хорошее трио будет очень веселое а футбол не главное
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vmonomah17
1641479098
Еще нужно Игнатьева
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серега кашин
1641481439
сопьются они в химках и споят остальных
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Ollegator
1641484311
Споются втроём.. или сопьются..
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САДЫЧОК
1641487103
Интересно , кто повлиял на переход Глушакова ?! И , мы , к сожалению наблюдаем , как хороший тренер Черевченко ...превращается , в ничего не значащегося тренера ветеранов !
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Venom888
1641495622
Глушаков, Жирков, Мамаев, Кокорин )) неплохой наборчик олдов, чтобы посмотреть их в действии сейчас))
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Hektor 84
1641592126
Готовятся к Кубку Легенд)
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