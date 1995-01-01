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    Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков повлиял на переход хавбека Павла Мамаева в подмосковный клуб.

    По информации «РБ-Спорт», 34-летний полузащитник лично общался с Мамаевым и приглашал его в команду. В «Химках» надеются что Павел также поможет им в переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.

    • В Италии сообщали о возможном переходе Кокорина в «Химки». Позже клуб опроверг эту информацию.
    • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 16:38
    Комментарии10
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      Рейтинг: +282

      Suvorov51 4 минуты назад

      Ну а что. неплохие спортсмены поигравшие в сильнейших клубах. все чемпионы россии в разное время. прошли хорошую школу. правда хватит ли сил на полные матчи. но молодежь может извлечь хорошие уроки футбола. а что касается жизни в быту. то уже должна быть голова хороший урок был

      0
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      Рейтинг: +222

      Ollegator 26 минут назад

      Споются втроём.. или сопьются..

      0
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      Рейтинг: +6925

      серега кашин 1 час назад

      сопьются они в химках и споят остальных

      0
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      Рейтинг: +1418

      vmonomah17 1 час назад

      Еще нужно Игнатьева

      2
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      Рейтинг: +599

      alefreddy 2 часа назад

      хорошее трио будет очень веселое а футбол не главное

      0
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      Рейтинг: +591

      СуперПАВ9 2 часа назад

      Кокорин из италии не уйдет

      1
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      Рейтинг: +19724

      JTherry 2 часа назад

      вспомнил Паша, как ему Глушаков в глаз засветил на ЧЕ-16, и тут же дал согласие на переход...)

      1
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      Рейтинг: +5311

      Semenycch 2 часа назад

      Сладкая парочка воссоединится?

      2
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      Рейтинг: +1015

      Taps 2 часа назад

      Уголовники и отбросы собираются в Химки.
      Кто там тренер, напомните ?

      2
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      Рейтинг: +288

      vek410 > Taps 1 час назад

      а чем их тренер примечателен?

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