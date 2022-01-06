Глушаков повлиял на переход Мамаева в «Химки». В клубе надеются, что Павел поможет в переговорах с Кокориным («РБ-Спорт»)

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков повлиял на переход хавбека Павла Мамаева в подмосковный клуб.
По информации «РБ-Спорт», 34-летний полузащитник лично общался с Мамаевым и приглашал его в команду. В «Химках» надеются что Павел также поможет им в переговорах с форвардом «Фиорентины» Александром Кокориным.
- В Италии сообщали о возможном переходе Кокорина в «Химки». Позже клуб опроверг эту информацию.
- Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
- В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
Источник: «РБ-Спорт»