В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки»

похоже, в Corriere dello Sport не представляют финансовых возможностей Химок...)
Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из команды во время зимнего трансферного окна.
Corriere dello Sport пишет, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в России или ОАЭ.
В РПЛ интерес к форварду проявляют «Химки».
- Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
- В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
- Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.