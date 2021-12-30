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    В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки»

    Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из команды во время зимнего трансферного окна.

    Corriere dello Sport пишет, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в России или ОАЭ.

    В РПЛ интерес к форварду проявляют «Химки».

    • Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года.
    • В текущем сезоне он провел 5 матчей, результативными действиями не отличался.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Corriere dello Sport

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    30.12.2021 22:51
    Комментарии9
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      Рейтинг: +19567

      JTherry 32 минуты назад

      похоже, в Corriere dello Sport не представляют финансовых возможностей Химок...)

      0
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      Рейтинг: +14753

      Persona_non_Grata 49 минут назад

      Ну может хоть в Химках заиграет , для этого уровня он , думаю ещё пока топ .

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +38398

      Project Бабангида 1 час назад

      Шерочка и Машерочкой снова вместе!
      не пойму, Мамаев что ли трансфер пролабировал

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3916

      Бомбардиръ > Project Бабангида 1 час назад

      Думаю, что да.

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      Рейтинг: +3916

      Бомбардиръ 1 час назад

      Точно Химки - химия)

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      Рейтинг: +22203

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не надо загаживать Подмосковье.

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      Рейтинг: +496

      СуперПАВ9 1 час назад

      Врятли Химки его купят пусть сидит во фларенции

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      Рейтинг: +18335

      derrik2000 2 часа назад

      В Химки???
      Значит будет новый фильм "Друзья встречаются вновь-2"
      )))

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      Рейтинг: +228

      Suvorov51 > derrik2000 1 час назад

      Да. похоже на то. что они действительно друзья и это радует больше чем наш промгазовский чемпионат россии

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