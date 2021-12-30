В Италии сообщили о возможном переходе Кокорина в «Химки»

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин близок к уходу из команды во время зимнего трансферного окна.

Corriere dello Sport пишет, что 30-летний футболист может продолжить карьеру в России или ОАЭ.

В РПЛ интерес к форварду проявляют «Химки».