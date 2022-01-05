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    «Нижний Новгород»: «Вернемся к переговорам с Жирковым после праздников»

    Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о переговорах с Юрием Жирковым.

    «В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока все на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни», – сказал Измайлов.

    • Ранее сообщалось, что Жирков близок к переходу в «Химки».
    • 38-летний футболист – свободный агент.
    • В июне у Жиркова истекло соглашение с «Зенитом».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.01.2022 23:55
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