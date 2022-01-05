«Нижний Новгород»: «Вернемся к переговорам с Жирковым после праздников»

Генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов рассказал о переговорах с Юрием Жирковым.
«В этом году переговоры пока не идут. Мы друг друга уважаем, поэтому дали время на отдых и нам, и Юрию. Пока все на той же стадии. Было принято решение вернуться к переговорам после новогодних праздников. Пока пауза на важные ключевые решения в эти дни», – сказал Измайлов.
- Ранее сообщалось, что Жирков близок к переходу в «Химки».
- 38-летний футболист – свободный агент.
- В июне у Жиркова истекло соглашение с «Зенитом».
Источник: «Спорт-Экспресс»