Агент Мильштейн: «У Смолова есть конкретные предложения из МЛС. Также есть предложение из России»

Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал об интересе ряда клубов МЛС в к форварду «Локомотива» Федору Смолову.

«У нас есть ряд конкретных предложений от клубов МЛС, но также поступило предложение из России. Федор сейчас в отпуске. Когда вернется, обсудит все варианты и примет решение», – заявил Мильштейн.

Сообщалось, что «Динамо» купит Смолова за 10 миллионов рублей.

Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.

Смолов и «Динамо» близки к договоренности

Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)