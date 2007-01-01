Агент Мильштейн: «У Смолова есть конкретные предложения из МЛС. Также есть предложение из России»

Есть тема пацаны!
На днях нашел сайт прогнозов на футбол, думал очередная шляпа... Короче любопытство взяло надомною верх, взял один прогноз,
потом второй, третий, короче теперь жду выхода новых прогнозов сильней чем жену домой с работы. Если кому интересно вот сайт king-ball.ru
Глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн рассказал об интересе ряда клубов МЛС в к форварду «Локомотива» Федору Смолову.
«У нас есть ряд конкретных предложений от клубов МЛС, но также поступило предложение из России. Федор сейчас в отпуске. Когда вернется, обсудит все варианты и примет решение», – заявил Мильштейн.
- Сообщалось, что «Динамо» купит Смолова за 10 миллионов рублей.
- Форвард пойдет на значительное сокращение зарплаты.
- Смолов и «Динамо» близки к договоренности
Смолов отказался от перехода в клуб МЛС. Он понимает, что не получит вызов в сборную из США (Metaratings)
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