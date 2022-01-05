Агент: «Будущее Деспотовича? Пусть комментирует Яровинский, который год не отвечает на звонки»

Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, упрекнул спортивного директора клуба Олега Яровинского в том, что он не идет на контакт. Сербом интересуется «Астана».
«У Джордже действующий контракт с «Рубином» еще на полтора года. Все остальное пусть комментирует спортивный директор клуба, который год не отвечает на звонки», – сказал Горбенко.
- В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
- В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
- Серб играет в Казани с 2020 года.
Источник: Sport24