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    Агент: «Будущее Деспотовича? Пусть комментирует Яровинский, который год не отвечает на звонки»

    Юрий Горбенко, агент нападающего «Рубина» Джордже Деспотовича, упрекнул спортивного директора клуба Олега Яровинского в том, что он не идет на контакт. Сербом интересуется «Астана».

    «У Джордже действующий контракт с «Рубином» еще на полтора года. Все остальное пусть комментирует спортивный директор клуба, который год не отвечает на звонки», – сказал Горбенко.

    • В последний раз серб выходил на поле 2 октября.
    • В текущем сезоне в активе Деспотовича 1 гол и 1 ассист в 8 матчах.
    • Серб играет в Казани с 2020 года.

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    Источник: Sport24

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