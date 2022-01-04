Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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Форвард «Челси» Ромелу Лукаку публично извинился за резонансное интервью для Sky Sport Italia.
«Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.
Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу: усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.
Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.
Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – сказал Лукаку.
- В интервью бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».
- В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
- Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.
Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»
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