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    Лукаку: «Прошу прощения у тренера, партнеров и руководства. Сделаю все, чтобы вернуть доверие фанатов «Челси»

    Форвард «Челси» Ромелу Лукаку публично извинился за резонансное интервью для Sky Sport Italia.

    «Дорогие фанаты, я сожалею о том, что расстроил вас. Вы знаете, что я с детства связан с нашим клубом, и я отдаю себе отчет в том, что вы расстроены.

    Разумеется, теперь мне нужно приложить все усилия для того, чтобы вернуть ваше доверие, и я сделаю все, чтобы доказать свою преданность клубу: усердно работая на тренировках и во время матчей, отдавая все силы ради победы.

    Также я прошу прощения у тренера, у партнеров, у руководства, поскольку считаю, что мои комментарии последовали в неподходящий момент.

    Я бы хотел оставить эту историю в прошлом и сделать все ради того, чтобы мы начали побеждать, а я демонстрировал свою лучшую игру на благо команды», – сказал Лукаку.

    • В интервью бельгиец усомнился в правильности игровой схемы клуба и заявил, что однажды вернется в «Интер».
    • В текущем сезоне Лукаку забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 18 матчах.
    • Летом «Челси» заплатил за форварда 115 миллионов евро.

    Тухель: «Нет никаких сомнений в приверженности Лукаку «Челси». Просто он очень эмоциональный парень»

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    Источник: Sports.ru

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    04.01.2022 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      hytt675 26 минут назад

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