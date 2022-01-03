Миранчук – главная трансферная цель «Дженоа». Шевченко пытается убедить его в переходе (Николо Скира)

«Дженоа» ведет переговоры с «Аталантой» о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

По информации журналиста Николо Скиры, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко считает 26-летнего россиянина главной трансферной целью клуба в зимнее трансферное окно.

Украинец пытается убедить Миранчука в переходе. Сам хавбек готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни.