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    Миранчук – главная трансферная цель «Дженоа». Шевченко пытается убедить его в переходе (Николо Скира)

    «Дженоа» ведет переговоры с «Аталантой» о переходе полузащитника Алексея Миранчука.

    По информации журналиста Николо Скиры, главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко считает 26-летнего россиянина главной трансферной целью клуба в зимнее трансферное окно.

    Украинец пытается убедить Миранчука в переходе. Сам хавбек готов покинуть «Аталанту» в ближайшие дни.

    • В текущем сезоне Миранчук забил 1 гол и сделал 1 ассист в 12 матчах.
    • Его контракт с «Аталантой» рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 13,5 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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