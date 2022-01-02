Горецка: «Есть вещи важнее денег. Это не основная причина продления контракта с «Баварией»

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка заверил, что деньги для него не были приоритетом при продлении контракта. Сейчас он действует до 2026 года.

«Разумеется, есть вещи важнее денег. Люди неправы, когда думают, что при продлении контракта игроки выжимают из клуба последний евро.

Деньги – не основная причина продления моего контракта. Для меня важно быть частью клуба. В «Баварии» создано что-то особенное. В команде собраны не просто коллеги, а друзья. Это необходимо, чтобы бороться за титулы. Никакие деньги этого не стоят», – сказал Горецка.