Артета хочет, чтобы «Арсенал» продал Обамеянга зимой

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. На продаже форварда настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.
На место Обамеянга «Арсенал» рассматривает Александра Исака («Реал Сосьедад»), Душана Влаховича («Фиорентина»), Доминика Калверт-Льюина («Эвертон») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).
- «Арсенал» отстранил Обамеянга от работы с первой команды за опоздание от больной матери.
- Форварда лишили капитанской повязки.
- В текущем сезоне он забил 4 гола в 14 матчах АПЛ.
Источник: ESPN