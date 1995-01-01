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    Артета хочет, чтобы «Арсенал» продал Обамеянга зимой

    Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. На продаже форварда настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.

    На место Обамеянга «Арсенал» рассматривает Александра Исака («Реал Сосьедад»), Душана Влаховича («Фиорентина»), Доминика Калверт-Льюина («Эвертон») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).

    • «Арсенал» отстранил Обамеянга от работы с первой команды за опоздание от больной матери.
    • Форварда лишили капитанской повязки.
    • В текущем сезоне он забил 4 гола в 14 матчах АПЛ.

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    Источник: ESPN

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    Сегодня, 19:24
    Комментарии1
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      Рейтинг: +55784

      portero 11 минут назад

      Артета не любит габонцев, ленивые доны...

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