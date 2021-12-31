Артета хочет, чтобы «Арсенал» продал Обамеянга зимой

Форвард «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг может уйти из клуба в зимнее трансферное окно. На продаже форварда настаивает главный тренер лондонцев Микель Артета.

На место Обамеянга «Арсенал» рассматривает Александра Исака («Реал Сосьедад»), Душана Влаховича («Фиорентина»), Доминика Калверт-Льюина («Эвертон») и Олли Уоткинса («Астон Вилла»).