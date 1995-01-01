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    Мората заключит с «Барсой» контракт до 2023 года, если «Ювентус» найдет ему замену (Ромео Агрести)

    Форвард «Ювентуса» Альваро Мората близок к переходу в «Барселону».

    Стороны уже согласовали детали личного контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года.

    Для завершения сделки «Ювентусу» осталось найти замену для испанца.

    • Мората – воспитанник «Реала».
    • Права на него принадлежат «Атлетико».
    • В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Ромео Агрести

    Специальный корреспондент Goal.com. Его профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - более 137 тысяч подписчиков.

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