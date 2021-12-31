Мората заключит с «Барсой» контракт до 2023 года, если «Ювентус» найдет ему замену (Ромео Агрести)

Форвард «Ювентуса» Альваро Мората близок к переходу в «Барселону».
Стороны уже согласовали детали личного контракта, который будет рассчитан до лета 2023 года.
Для завершения сделки «Ювентусу» осталось найти замену для испанца.
- Мората – воспитанник «Реала».
- Права на него принадлежат «Атлетико».
- В текущем сезоне нападающий забил 7 голов и сделал 3 ассиста в 23 матчах.
Источник: твиттер Ромео Агрести
Специальный корреспондент Goal.com. Его профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - более 137 тысяч подписчиков.