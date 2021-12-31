«Манчестер Сити» поддержал Канселу, которого избили грабители

«Манчестер Сити» выпустил заявление в связи с инцидентом в доме игрока команды Жоау Канселу.

Ранее португальский защитник сообщил, что он с семьей стали жертвами четырех грабителей. Злоумышленники разбили лицо футболисту и отобрали все его украшения.

«Мы шокированы и потрясены тем, что Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме, во время которого напали на самого Жоау.

Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает помощь полиции в расследовании этого очень серьeзного дела», – говорится в заявлении «Сити».