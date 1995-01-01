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    «Манчестер Сити» поддержал Канселу, которого избили грабители

    «Манчестер Сити» выпустил заявление в связи с инцидентом в доме игрока команды Жоау Канселу.

    Ранее португальский защитник сообщил, что он с семьей стали жертвами четырех грабителей. Злоумышленники разбили лицо футболисту и отобрали все его украшения.

    «Мы шокированы и потрясены тем, что Канселу и его семья подверглись ограблению в их доме, во время которого напали на самого Жоау.

    Клуб выражает свою поддержку Жоау и его семье и оказывает помощь полиции в расследовании этого очень серьeзного дела», – говорится в заявлении «Сити».

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    Источник: твиттер «Манчестер Сити»

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