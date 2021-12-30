Романцев – о продаже Ломовицкого в «Рубин»: «Это поспешный шаг «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход полузащитника Александра Ломовицкого из московского клуба в «Рубин».

«На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке».

Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки».

Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, а и в защите», – сказал Романцев.

«Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.

С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.

Ломовицкий – о «Спартаке»: «Я всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта и кайф»