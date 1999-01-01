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    Романцев – о продаже Ломовицкого в «Рубин»: «Это поспешный шаг «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев прокомментировал уход полузащитника Александра Ломовицкого из московского клуба в «Рубин».

    «На мой взгляд, это поспешный шаг. Парень не без способностей, думающий, техничный. Не зря уже в 20 лет дебютировал в «Спартаке».

    Я видел несколько матчей, которые он провел очень качественно. Но, возможно, от него ждали более быстрого прогресса, а потому отправляли в аренду в «Арсенал» и «Химки».

    Не зная всей командной кухни, не могу сказать, чем вызвано решение продать в «Рубин» своего воспитанника. Тем более что Александр может быть полезен не только в средней линии, а и в защите», – сказал Романцев.

    • «Спартак» продал Ломовицкого за 1,5 миллиона евро.
    • С «Рубином» игрок заключил контракт до 2023 года.

    Ломовицкий – о «Спартаке»: «Я всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта и кайф»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 19:20
    Комментарии5
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      Рейтинг: +92535

      zigbert 1 час назад

      Время показать качественную игру у Александра было но прогресс так и не наступил.

      2
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      Рейтинг: +19563

      JTherry > zigbert 33 минуты назад

      все футболисты "не без способностей, думающие", иначе для чего выходить на поле..?) ОИР в формулировках определения способностей слегка запутался, мягко говоря...

      0
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      Рейтинг: +31195

      oyabun 2 часа назад

      Интересно, какие матчи, где Ломовицкий играл "качественно" может назвать Романцев? Вот где он играл отвратительно можно назвать легко - это все матчи с его участием. А аргумент ЗА только тот что он "свой воспитанник"? Очень уважаю ОИРа, но тут не понимаю его аргументации.

      6
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      Рейтинг: +3489

      Блямба > oyabun 2 часа назад

      Тут чисто чуйка.
      Я не претендую,но кажется.что Иваныч прав..
      И вы ещё заусенцами подавитесь,изымая его из недр РПЛ.

      (это не хамство))

      3
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      Рейтинг: +18331

      derrik2000 > oyabun 55 минут назад

      "Интересно, какие матчи, где Ломовицкий играл "качественно" может назвать Романцев?"

      Не, ну, ПЕРВАЯ его предсезонка давала весьма и весьма трепетные надежды, что, вот, наконец-то у нас появился...
      А потом как-то всё встало и даже стало катиться вниз.
      По-моему, он элементарно психологически сломался в первой команде, стараясь НЕ ПОСТЕПЕННО становиться лидером команды, а "сразу и здесь".
      Это, по-моему, его и сгубило.
      А, может, его сломало то, что после первой, отлично проведённой им предсезонки в Спартаке, был перед началом чемпионата отдан в аренду без каких-либо видимых причин?
      Здесь, думаю, ошибка главного тренера или ещё кого, кто принимает решение о передаче игроков в арену.

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