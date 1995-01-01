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    Ломовицкий – о «Спартаке»: «Я всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта и кайф»

    Полузащитник Александр Ломовицкий обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Рубин».

    «Я в «Спартаке» с 8 лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта, гордость, кайф.

    Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнeрам по команде за всe! Никогда не забуду нашу красно-белую семью.

    Пришло время сделать следующий шаг», – написал Ломовицкий в инстаграме.

    • Ломовицкий подписал контракт с «Рубином» на 4,5 года.
    • В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.
    • «Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».

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    Источник: инстаграм Александра Ломовицкого

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    Сегодня, 16:56
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4992

      R_a_i_n 1 час назад

      Еще бы пользу приносить... а не бестолковые забеги с утыком в соперников. Ни паса ,ни обострения, ни взаимодействия ни голов.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6190

      mamba9090909 1 час назад

      С 8 лет в Спартаке!!!! Душой и кожей прирос к Спартаку!!!!! А Спартак взял и пнул его в Рубин, проливая крокодиловы слёзы. Хотя ничего удивительного, это по спартаковски.

      0
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      Рейтинг: +14741

      Persona_non_Grata 2 часа назад

      Увы , не тянешь (((

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