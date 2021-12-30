Ломовицкий – о «Спартаке»: «Я всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта и кайф»

Полузащитник Александр Ломовицкий обратился к болельщикам «Спартака» после перехода в «Рубин».

«Я в «Спартаке» с 8 лет и всегда болел только за один клуб. Выходить на поле в майке с ромбиком – это мечта, гордость, кайф.

Спасибо болельщикам, тренерам, персоналу, партнeрам по команде за всe! Никогда не забуду нашу красно-белую семью.

Пришло время сделать следующий шаг», – написал Ломовицкий в инстаграме.

Ломовицкий подписал контракт с «Рубином» на 4,5 года.

В текущем сезоне он сделал 1 ассист в 21 матче.

«Рубин» идет в РПЛ 10-м, ниже «Спартака».