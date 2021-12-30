Ротенберг – о продлении контракта с «Локо»: «Прощальных игр не будет. Только футбол»

Защитник Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с «Локомотивом» до конца сезона-2021/22.

«Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива» и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесeнной травмы и еe последствий.

Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон.

Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», – сказал Ротенберг.