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    Ротенберг – о продлении контракта с «Локо»: «Прощальных игр не будет. Только футбол»

    Защитник Борис Ротенберг прокомментировал продление контракта с «Локомотивом» до конца сезона-2021/22.

    «Хочу поблагодарить всех болельщиков «Локомотива» и выразить свою благодарность команде за поддержку, которую получаю в период своего лечения и восстановления после перенесeнной травмы и еe последствий.

    Я также выражаю благодарность руководству клуба, которое нашло возможным продлить со мной контракт до окончания этого сезона. Приложу все свои силы, чтобы помочь команде выполнить задачи на этот сезон.

    Не будет никаких прощальных игр, будет только футбол», – сказал Ротенберг.

    • Ротенберг выступает за «Локомотив» с 2016 года.
    • В последний раз он вышел на поле 5 декабря 2018 года в матче с «Рубином».
    • Вместе с «Локо» Ротенберг стал чемпионом России в сезоне-2017/18.

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    Источник: официальный сайт «Локомотива»

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    Сегодня, 17:08
    Комментарии1
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      Рейтинг: +252

      v.v.navashinsky 20 минут назад

      Боря.Более трех лет тебя никто не видит,и еще столько же не появляйся.Сиди там на лавке,или в лазарете, до повышенной пенсии.Локо выбрал европейский вектор.Смотришь,в дальнейшем,и тренером станешь.Смешно читать такое.

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