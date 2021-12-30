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  • Семак: «В РПЛ нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер. У него было все»

Семак: «В РПЛ нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер. У него было все»

30 декабря 2021, 15:09
3

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-нападающем ЦСКА Вагнере Лаве.

«Мы видели разных легионеров в России. И Карвальо, и Вагнер феноменальны для нашего чемпионата. Как принято сейчас говорить, это были игроки, которые делали разницу. Сейчас они бы усилили любой клуб России, сделали бы разницу в любом клубе.

На данный момент в чемпионате России нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер – спиной к воротам, под давлением. Его дриблинг и умение отдать передачу, стартовая скорость... Самое важное то, что он забивал. Это очень важное качество для нападающего.

Можно играть как угодно ярко, но это не будет приносить результат. У него все было. И яркость его игры, и забитые мячи, по чему и судят о нападающих», – сказал Семак в интервью Михаилу Моссаковскому.

  • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
  • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
  • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига ЦСКА Вагнер Лав Семак Сергей
Комментарии (3)
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serppion
1640868511
Нам бы таких легионеров как Вагнер, Это’О, Данни, Халк, те же Азмун и Вальбуэна. Приятно на мастеров было смотреть, да и наш чемпионат становился интереснее. Но набирают почему-то второсортных, что подешевле и не востребованы в ТОПах. Они и сами не играют и нашей молодежи путь перекрывают. Составь команду полностью из подобной зарубежной шелупони - не будет ни результата, ни пользы (как сейчас с нашими клубами в Европе). По-моему, приглашая легионеров надо прислушаться к дедушке Ленину: лучше меньше, да лучше.
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Garrincha58
1640881648
потому что он бразилец а сейчас бразильцы уже не те ни техники ни ловкости одни понты это я про Малкома разве он бразилец даже наш Бакаев круче этого бразильца
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portero
1640881964
Есть надежда что Клаудиньо добавит, Кордоба может подлечится и заиграет, в плане принять мяч и пробить, у него очень хорошо, но надо поиграть , а не на больничку уходить....
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