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    Семак: «В РПЛ нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер. У него было все»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-нападающем ЦСКА Вагнере Лаве.

    «Мы видели разных легионеров в России. И Карвальо, и Вагнер феноменальны для нашего чемпионата. Как принято сейчас говорить, это были игроки, которые делали разницу. Сейчас они бы усилили любой клуб России, сделали бы разницу в любом клубе.

    На данный момент в чемпионате России нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер – спиной к воротам, под давлением. Его дриблинг и умение отдать передачу, стартовая скорость... Самое важное то, что он забивал. Это очень важное качество для нападающего.

    Можно играть как угодно ярко, но это не будет приносить результат. У него все было. И яркость его игры, и забитые мячи, по чему и судят о нападающих», – сказал Семак в интервью Михаилу Моссаковскому.

    • Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
    • Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
    • До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».

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    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 15:09
    Комментарии1
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      Рейтинг: +3656

      serppion 4 минуты назад

      Нам бы таких легионеров как Вагнер, Это’О, Данни, Халк, те же Азмун и Вальбуэна. Приятно на мастеров было смотреть, да и наш чемпионат становился интереснее. Но набирают почему-то второсортных, что подешевле и не востребованы в ТОПах. Они и сами не играют и нашей молодежи путь перекрывают. Составь команду полностью из подобной зарубежной шелупони - не будет ни результата, ни пользы (как сейчас с нашими клубами в Европе). По-моему, приглашая легионеров надо прислушаться к дедушке Ленину: лучше меньше, да лучше.

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