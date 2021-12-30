Семак: «В РПЛ нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер. У него было все»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-нападающем ЦСКА Вагнере Лаве.

«Мы видели разных легионеров в России. И Карвальо, и Вагнер феноменальны для нашего чемпионата. Как принято сейчас говорить, это были игроки, которые делали разницу. Сейчас они бы усилили любой клуб России, сделали бы разницу в любом клубе.

На данный момент в чемпионате России нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер – спиной к воротам, под давлением. Его дриблинг и умение отдать передачу, стартовая скорость... Самое важное то, что он забивал. Это очень важное качество для нападающего.

Можно играть как угодно ярко, но это не будет приносить результат. У него все было. И яркость его игры, и забитые мячи, по чему и судят о нападающих», – сказал Семак в интервью Михаилу Моссаковскому.