Семак: «В РПЛ нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер. У него было все»

Нам бы таких легионеров как Вагнер, Это’О, Данни, Халк, те же Азмун и Вальбуэна. Приятно на мастеров было смотреть, да и наш чемпионат становился интереснее. Но набирают почему-то второсортных, что подешевле и не востребованы в ТОПах. Они и сами не играют и нашей молодежи путь перекрывают. Составь команду полностью из подобной зарубежной шелупони - не будет ни результата, ни пользы (как сейчас с нашими клубами в Европе). По-моему, приглашая легионеров надо прислушаться к дедушке Ленину: лучше меньше, да лучше.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об экс-нападающем ЦСКА Вагнере Лаве.
«Мы видели разных легионеров в России. И Карвальо, и Вагнер феноменальны для нашего чемпионата. Как принято сейчас говорить, это были игроки, которые делали разницу. Сейчас они бы усилили любой клуб России, сделали бы разницу в любом клубе.
На данный момент в чемпионате России нет игроков, способных принять мяч так, как это делал Вагнер – спиной к воротам, под давлением. Его дриблинг и умение отдать передачу, стартовая скорость... Самое важное то, что он забивал. Это очень важное качество для нападающего.
Можно играть как угодно ярко, но это не будет приносить результат. У него все было. И яркость его игры, и забитые мячи, по чему и судят о нападающих», – сказал Семак в интервью Михаилу Моссаковскому.
- Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе московской команды.
- До ноября Вагнер Лав выступал за «Кайрат».