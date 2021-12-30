Агент Модрича – о переговорах по Захаряну с «Реалом»: «Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете»

Владо Лемич, агент полузащитника «Реала» Луки Модрича, опроверг свое участие в переговорах о возможном переходе в мадридский клуб хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.
«В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете и не участвую в связанных с ним сделках. Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем», – сказал агент.
- В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
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Источник: «Р-Спорт»