Агент Модрича – о переговорах по Захаряну с «Реалом»: «Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете»

Владо Лемич, агент полузащитника «Реала» Луки Модрича, опроверг свое участие в переговорах о возможном переходе в мадридский клуб хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

«В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете и не участвую в связанных с ним сделках. Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем», – сказал агент.

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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