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    Агент Модрича – о переговорах по Захаряну с «Реалом»: «Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете»

    Владо Лемич, агент полузащитника «Реала» Луки Модрича, опроверг свое участие в переговорах о возможном переходе в мадридский клуб хавбека «Динамо» Арсена Захаряна.

    «В последний раз я был в России три года назад. Не знаю футболиста, о котором вы спрашиваете и не участвую в связанных с ним сделках. Я даже ни разу не разговаривал с Бувачем», – сказал агент.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +106

      Аден 31 минуту назад

      какой нах захаряну Реал, этому футболистику еще в РПЛ пылить и пылить. Сколько мля таких подающих надежд было и, хде они теперь.

      0
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      Рейтинг: +2495

      FRZZ 2 часа назад

      В Реале даже не знают о существовании такого футболиста.
      А пз...даболы российские СМИ-шники пишут явную ложь.

      0
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      Рейтинг: +9039

      Alekxei Z. 2 часа назад

      Как так , Шестая часть суши только о Захаряне и говорит ?
      Если серьёзно , то все новости о российских футболистах в наших СМИ, ложь или "мыльный пузырь".

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      Рейтинг: +4090

      neim 3 часа назад

      Вот также, можно говорить обо всех новостях на бомбардира:
      Не знаю таких новостей, о чем вы пишите ?

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