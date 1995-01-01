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    Захарян: «Интерес «Реала»? Об этом же только СМИ и пишут»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на новость о своем возможном переходе в «Реал».

    «Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», – сказал 18-летний хавбек.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5159

      Semenycch 1 час назад

      Московские СМИ и не такое выдумывают.

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      Рейтинг: +856

      Борисыч1 > Semenycch 4 минуты назад

      А какие СМИ должны писать о Захе, если не Столичные? Местечковые из СПБ, что ли? )) Перечисли, если есть такие, посмеёмся вместе над их потугами ))

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