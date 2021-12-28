Захарян: «Интерес «Реала»? Об этом же только СМИ и пишут»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян отреагировал на новость о своем возможном переходе в «Реал».

«Разговоры о трансфере в Европу не напрягают, мне-то чего? Захожу в инстаграм, увидел, что «Реал», типа, интересуется. Об этом же только СМИ и пишут», – сказал 18-летний хавбек.

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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