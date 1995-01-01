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    Захарян: «Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о получении премии «Первая пятeрка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.

    «Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву.

    Самый ценный совет? От отца. Он всегда даeт мне много советов. Главный – прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой.

    Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», – сказал 18-летний хавбек.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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