Захарян: «Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян высказался о получении премии «Первая пятeрка», которая вручается лучшему молодому футболисту РПЛ по итогам календарного года.

«Стал футболистом благодаря любви к футболу. Я трудился и старался, уехал ради этого в Москву.

Самый ценный совет? От отца. Он всегда даeт мне много советов. Главный – прежде чем что-то делать, нужно всегда думать головой.

Эта награда очень важна для меня. Это значит, что мне не надо никогда останавливаться. Хочется перерасти во что-то большее, чем лучший молодой игрок», – сказал 18-летний хавбек.

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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