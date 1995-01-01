«Фейковый вброс». Агент Захаряна Голубин прокомментировал информацию о подготовке трансфера в «Реал»

Геннадий Голубин, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию, что «Реал» работает над трансфером футболиста. Это неправда.

«Эта информация – фейковый вброс», – заверил Голубин.

В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Голубин – отец рэпера Pharaoh, ранее работал в «Крыльях Советов».

Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»