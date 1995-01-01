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    «Фейковый вброс». Агент Захаряна Голубин прокомментировал информацию о подготовке трансфера в «Реал»

    Геннадий Голубин, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию, что «Реал» работает над трансфером футболиста. Это неправда.

    «Эта информация – фейковый вброс», – заверил Голубин.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Голубин – отец рэпера Pharaoh, ранее работал в «Крыльях Советов».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 10:40
    Комментарии2
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      Рейтинг: +827

      Борисыч1 36 минут назад

      Фейковый вброс, что агент Захи Голубин. Заха в агенстве Павла Андреева. Вместе с Шуниным, Евгеньевым и Грулёвым. Голубин был агентом Захи в КС, потом Голубин одно время работал в Динамо, но это всё прошлое.

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      Рейтинг: +638

      jek718875 1 час назад

      Им интересуется не РЕАЛ, а ПСЖ

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