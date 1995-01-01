Фейковый вброс, что агент Захи Голубин. Заха в агенстве Павла Андреева. Вместе с Шуниным, Евгеньевым и Грулёвым. Голубин был агентом Захи в КС, потом Голубин одно время работал в Динамо, но это всё прошлое.
Геннадий Голубин, агент полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна, отреагировал на информацию, что «Реал» работает над трансфером футболиста. Это неправда.
«Эта информация – фейковый вброс», – заверил Голубин.
- В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
- Голубин – отец рэпера Pharaoh, ранее работал в «Крыльях Советов».
Шварц: «Не думаю, что сейчас стоит говорить об отъезде Захаряна в Европу»