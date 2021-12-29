«И вообще, Валерий Георгиевич – хороший тренер». Сборная России получила 4000+ новогодних писем

Сборная России подвела итоги акции «Почта сборной». В письменном виде команду с Новым годом поздравили более 4000 человек. Некоторые письма прочитал бывший форвард сборной Дмитрий Сычев.

«Спасибо вам за тeплые пожелания, трогательные истории и искреннюю поддержку!» – написали россияне.

В 2021 году Россия не вышла из группы Евро-2021 и не отобралась напрямую на ЧМ-2022.

Сегодня был определен лучший гол России в 2021 году.

В марте команде предстоят стыковые матчи.