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    «И вообще, Валерий Георгиевич – хороший тренер». Сборная России получила 4000+ новогодних писем

    Сборная России подвела итоги акции «Почта сборной». В письменном виде команду с Новым годом поздравили более 4000 человек. Некоторые письма прочитал бывший форвард сборной Дмитрий Сычев.

    «Спасибо вам за тeплые пожелания, трогательные истории и искреннюю поддержку!» – написали россияне.

    • В 2021 году Россия не вышла из группы Евро-2021 и не отобралась напрямую на ЧМ-2022.
    • Сегодня был определен лучший гол России в 2021 году.
    • В марте команде предстоят стыковые матчи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер сборной России

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    29.12.2021 22:17
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