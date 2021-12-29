Защитник Джикия – автор лучшего гола сборной России в 2021 году

А дзюбе вручите резиновый вибратор за гол с пенальти Люксембургу)))
Болельщики сборной России посредством голосования определили лучший гол команды в уходящем году. Его автором стал Георгий Джикия, защитник.
Спартаковец забил на выезде Словении.
- В течение 2021 года Джикия был капитаном сборной.
- С ним команды не вышла из группы Евро-2020.
- В марте Россия поборется за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи.
Важный, красивый, победныйГол Джикии – лучший в 2021 году по мнению болельщиков pic.twitter.com/jjlYfqmdLd— Сборная России (@TeamRussia) December 29, 2021