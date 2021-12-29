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    Защитник Джикия – автор лучшего гола сборной России в 2021 году

    Болельщики сборной России посредством голосования определили лучший гол команды в уходящем году. Его автором стал Георгий Джикия, защитник.

    Спартаковец забил на выезде Словении.

    • В течение 2021 года Джикия был капитаном сборной.
    • С ним команды не вышла из группы Евро-2020.
    • В марте Россия поборется за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи.

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    Источник: твиттер сборной России

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +39

      Дубина 19 минут назад

      А дзюбе вручите резиновый вибратор за гол с пенальти Люксембургу)))

      2
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      Рейтинг: +30646

      VVM1964 56 минут назад

      КРАСАВЕЦ !!!

      3
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