Защитник Джикия – автор лучшего гола сборной России в 2021 году

Болельщики сборной России посредством голосования определили лучший гол команды в уходящем году. Его автором стал Георгий Джикия, защитник.

Спартаковец забил на выезде Словении.

В течение 2021 года Джикия был капитаном сборной.

С ним команды не вышла из группы Евро-2020.

В марте Россия поборется за выход на ЧМ-2022 через стыковые матчи.