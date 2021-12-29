Гвардиола: «Де Брюйне – исключительный игрок. В нем есть что-то уникальное»

Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем полузащитнике Кевине Де Брюйне. Он считает бельгийца уникальным.
«Де Брюйне становится лучше. Он очень хорошо сыграл против «Лестера». Мы в одной команде шесть лет, и то, что мы сделали при хорошей форме Кевина, невероятно.
Мы знаем, что в Де Брюйне есть что-то уникальное. Он исключительный игрок», – считает Гвардиола.
- Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS.
- В сезоне АПЛ у 30-летнего игрока 13 матчей и 5 голов.
- «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.
Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»