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    Гвардиола: «Де Брюйне – исключительный игрок. В нем есть что-то уникальное»

    Менеджер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о своем полузащитнике Кевине Де Брюйне. Он считает бельгийца уникальным.

    «Де Брюйне становится лучше. Он очень хорошо сыграл против «Лестера». Мы в одной команде шесть лет, и то, что мы сделали при хорошей форме Кевина, невероятно.

    Мы знаем, что в Де Брюйне есть что-то уникальное. Он исключительный игрок», – считает Гвардиола.

    • Де Брюйне – лучший плеймейкер года по версии IFFHS.
    • В сезоне АПЛ у 30-летнего игрока 13 матчей и 5 голов.
    • «Манчестер Сити» лидирует в АПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Манчестер Сити»

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