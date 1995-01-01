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    Алана Мамаева: «Только в России футболист покупает кольцо за 12 миллионов рублей и судится из-за алиментов»

    Бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева Алана обратила внимание, что игрок подарил своей новой девушке кольцо за 12 миллионов рублей. При этом он отказывается от обязательств по алиментам.

    «Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещe могу сказать в этой ситуации? Грустно всe это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо за 12 миллионов рублей и судиться за алименты.

    И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещe он наложил арест на мои машины», – пожаловалась Мамаева.

    • Мамаевы были в браке с 2013 по 2021 год, у них общая дочь Алиса.
    • На прошлой неделе Мамаев был в Дубае.
    • У Мамаева 5 матчей в сезоне РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Аланы Мамаевой

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    Сегодня, 10:31
    Комментарии11
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      Рейтинг: +2047

      ПалкоВводецъ 25 минут назад

      Во всем виноват лимит на легионеров, развращая их гигантскими деньгами за паспорт. Гыгыгы

      0
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    • ...
      Рейтинг: +150

      кaстрюлька 1 час назад

      Собери всё, что Паша тебе подарил, сдай в ломбард за полцены и там алиментов получится на целый Артек, а то и не на один.
      Мученица мля ((

      0
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      Рейтинг: +3427

      Блямба 1 час назад

      Посидели с Коканом..подумали,и ..решили..
      Без баб.

      1
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      Рейтинг: +150

      кaстрюлька > Блямба 1 час назад

      без ..лядей точнее

      0
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      Рейтинг: +12684

      Cleaner 1 час назад

      Что заслужила, то и имеешь...
      Паша, отбери у нее МАШИНЫ. Оставь одну, пусть в булочную на ней ездит...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +23693

      vladimir-7 1 час назад

      Алана: Вот Паша присылает деньги на дочку, а на меня нет, ну как
      тут жить мне с его дочкой на 30 тысяч рублей, на панель мне что ли
      возвращаться.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +18314

      derrik2000 2 часа назад

      "При этом он отказывается от обязательств по алиментам."

      Эта фраза меня несколько насторожила.
      Отказывается???
      А что, дочь Аланы фактически не дочь Мамаева???

      Тогда пусть радуется хоть ЭТОМУ:
      "Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября."

      Кроме того, у неё ещё есть сын от первого брака, который тоже, может быть, не от мужчины, состоявшего ранее с ней в брачном союзе.
      В общем, межсезонье... ))))))))))))))

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      Рейтинг: +1889

      B.G. 2 часа назад

      Алана, у тебя осталось самое дорогое - дочь!

      1
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      Рейтинг: +2904

      Derzkiy1 2 часа назад

      Обсуждение зп футболистов, самая любимая тема

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      Рейтинг: +24

      pele1981 2 часа назад

      Алана! Только в России женщина будет рожать за маткапитал и ради алиментов!

      5
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      Рейтинг: +1394

      Frankfurt Am Main 2 часа назад

      Вот козёл, дай бог тебе бестолковой кариеры, чтобы ты ничего не выйграл и сидел в лазарете гнида

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