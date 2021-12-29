Алана Мамаева: «Только в России футболист покупает кольцо за 12 миллионов рублей и судится из-за алиментов»

Бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева Алана обратила внимание, что игрок подарил своей новой девушке кольцо за 12 миллионов рублей. При этом он отказывается от обязательств по алиментам.

«Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещe могу сказать в этой ситуации? Грустно всe это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо за 12 миллионов рублей и судиться за алименты.

И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещe он наложил арест на мои машины», – пожаловалась Мамаева.