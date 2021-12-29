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  • Алана Мамаева: «Только в России футболист покупает кольцо за 12 миллионов рублей и судится из-за алиментов»

Алана Мамаева: «Только в России футболист покупает кольцо за 12 миллионов рублей и судится из-за алиментов»

29 декабря 2021, 10:31
8

Бывшая жена футболиста «Химок» Павла Мамаева Алана обратила внимание, что игрок подарил своей новой девушке кольцо за 12 миллионов рублей. При этом он отказывается от обязательств по алиментам.

«Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября. Мда… Что я ещe могу сказать в этой ситуации? Грустно всe это. Только в нашей стране футболист может покупать кольцо за 12 миллионов рублей и судиться за алименты.

И для справки. Истец Павел подал в суд на алименты на меня! И на раздел имущества, но только той квартиры, в которой я живу с детьми. Ещe он наложил арест на мои машины», – пожаловалась Мамаева.

  • Мамаевы были в браке с 2013 по 2021 год, у них общая дочь Алиса.
  • На прошлой неделе Мамаев был в Дубае.
  • У Мамаева 5 матчей в сезоне РПЛ.

Источник: инстаграм Аланы Мамаевой
Россия. Премьер-лига Химки Мамаев Павел
Комментарии (8)
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Frankfurt Am Main
1640764372
Вот козёл, дай бог тебе бестолковой кариеры, чтобы ты ничего не выйграл и сидел в лазарете гнида
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pele1981
1640764489
Алана! Только в России женщина будет рожать за маткапитал и ради алиментов!
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Derzkiy1
1640764500
Обсуждение зп футболистов, самая любимая тема
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B.G.
1640765472
Алана, у тебя осталось самое дорогое - дочь!
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derrik2000
1640765637
"При этом он отказывается от обязательств по алиментам." Эта фраза меня несколько насторожила. Отказывается??? А что, дочь Аланы фактически не дочь Мамаева??? Тогда пусть радуется хоть ЭТОМУ: "Последний раз Павел прислал на дочь 30 тысяч рублей 20 ноября." Кроме того, у неё ещё есть сын от первого брака, который тоже, может быть, не от мужчины, состоявшего ранее с ней в брачном союзе. В общем, межсезонье... ))))))))))))))
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vladimir-7
1640766621
Алана: Вот Паша присылает деньги на дочку, а на меня нет, ну как тут жить мне с его дочкой на 30 тысяч рублей, на панель мне что ли возвращаться.
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Блямба
1640769021
Посидели с Коканом..подумали,и ..решили.. Без баб.
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Hektor 84
1641154335
Срочно беги к Малахову, а затем на дом 2
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