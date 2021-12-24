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Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае

24 декабря 2021, 21:11
38

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев и форвард «Фиорентины» Александр Кокорин выложили совместное видео из Дубая. Они ужинают в ресторане.

«Больше не хулиганы», – подписано сториз в инстаграме.

  • Совместный отдых Кокорина и Мамаева в 2018 году закончился для обоих тюремным сроком.
  • Дело в том, что тогда они избили 2 человек в Москве.
  • Кокорин за весь 2021 год ни разу не вышел в стартовом составе на матч Серии А.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: инстаграм Александра Кокорина
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Фиорентина Химки Мамаев Павел Кокорин Александр
Комментарии (38)
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VVM1964
1640369891
Главное , что бы Пака не встретили )))
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Skull_Boy
1640372474
За нападение на политика там смертная казнь
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PAREVG.
1640373289
Почти как у Высоцкого: В Дубай пустили но стулья попрятали...
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Лфшт
1640373937
Ну да, тяжелейший сезон проводят. Столько сил потрачено...
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Форвард 79
1640374127
Надеюсь стулья к полу крепко прекручены))
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R_a_i_n
1640374471
Кокорину надо отдохнуть. Сложнейший сезон в Италии.
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ySS
1640375878
Вот бы опять на кого-то наехали, чтобы про мастурбатора больше не вспоминали...
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Bozigit
1640377122
Скоро вместе будут зажигать в Химках)
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Plyash
1640377685
Бездарно-сладкая парочка,сама себя уничтожившая пьянством и своим поведением.Через пару-тройку лет никто не вспомнит,кто такие и откуда.
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jek718875
1640414391
Какие отвратительные рожи
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