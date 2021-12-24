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    Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае

    Полузащитник «Химок» Павел Мамаев и форвард «Фиорентины» Александр Кокорин выложили совместное видео из Дубая. Они ужинают в ресторане.

    «Больше не хулиганы», – подписано сториз в инстаграме.

    • Совместный отдых Кокорина и Мамаева в 2018 году закончился для обоих тюремным сроком.
    • Дело в том, что тогда они избили 2 человек в Москве.
    • Кокорин за весь 2021 год ни разу не вышел в стартовом составе на матч Серии А.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм Александра Кокорина

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +30516

      VVM1964 16 секунд назад

      Главное , что бы Пака не встретили )))

      0
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      Рейтинг: +6322

      vladik12 2 минуты назад

      Ну все, кабзда.

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