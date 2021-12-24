Кокорин и Мамаев вместе отдыхают в Дубае

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев и форвард «Фиорентины» Александр Кокорин выложили совместное видео из Дубая. Они ужинают в ресторане.
«Больше не хулиганы», – подписано сториз в инстаграме.
- Совместный отдых Кокорина и Мамаева в 2018 году закончился для обоих тюремным сроком.
- Дело в том, что тогда они избили 2 человек в Москве.
- Кокорин за весь 2021 год ни разу не вышел в стартовом составе на матч Серии А.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: инстаграм Александра Кокорина