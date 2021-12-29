Байи и Хендерсон сожалеют о продлении контрактов с «Манчестер Юнайтед» (Крис Уилер)

Вратарь Дин Хендерсон и защитник Эрик Байи несчастливы в «Манчестер Юнайтед». В этом году они подписали новые контракты и сейчас сожалеют, что сделали это.
Хендерсон хочет лично поговорить с менеджером Ральфом Рангником насчет своей игровой практики. Однако маловероятно, что голкипер уйдет до конца сезона.
- Байи на этой неделе отправится на Кубок Африки.
- В нынешнем сезоне АПЛ у него 3 матча.
- У 24-летнего Хендерсона нет матчей в сезоне АПЛ.
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Источник: твиттер Криса Уилера
Футбольный корреспондент британского издания Daily Mail. Аудитория в твиттере - более 16,2 тысячи подписчиков.