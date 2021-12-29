Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Байи и Хендерсон сожалеют о продлении контрактов с «Манчестер Юнайтед» (Крис Уилер)

Байи и Хендерсон сожалеют о продлении контрактов с «Манчестер Юнайтед» (Крис Уилер)

29 декабря 2021, 10:03
1

Вратарь Дин Хендерсон и защитник Эрик Байи несчастливы в «Манчестер Юнайтед». В этом году они подписали новые контракты и сейчас сожалеют, что сделали это.

Хендерсон хочет лично поговорить с менеджером Ральфом Рангником насчет своей игровой практики. Однако маловероятно, что голкипер уйдет до конца сезона.

  • Байи на этой неделе отправится на Кубок Африки.
  • В нынешнем сезоне АПЛ у него 3 матча.
  • У 24-летнего Хендерсона нет матчей в сезоне АПЛ.

Байи: «Проблемные форварды для меня? Варди и Рэшфорд»

«Манчестер Юнайтед» отпустит Хендерсона в полуторагодичную аренду

Источник: твиттер Криса Уилера

Футбольный корреспондент британского издания Daily Mail. Аудитория в твиттере - более 16,2 тысячи подписчиков.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Байи Эрик Хендерсон Дин
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Stavr007
1640894277
Давид номер один
Ответить
Главные новости
Гурцкая объяснил поведение Талалаева: «Я испугался, что это будет поводом его уволить»
21:40
Семин прокомментировал завершение международной карьеры Месси
21:32
В «Локомотиве» согласовали покупку двух игроков
20:57
2
Инфантино сделал заявление об уходе Месси из сборной Аргентины
20:48
1
Гурцкая – о будущем Мостового: «Сейчас на повестке есть только один клуб»
20:42
1
Экс-тренер «Динамо»: «Очевидно же, что «Зенит» тащат судьи»
20:27
18
Реакция Аршавина на завершение международной карьеры Месси
20:19
«Спартак» предложил 12 миллионов за полузащитника «Бетиса»
19:52
6
ВидеоПрощальное видео Месси после ухода из сборной Аргентины
18:58
4
«Рома» увеличила предложение по бразильцу из «Зенита»
18:51
15
Все новости
Все новости
«Манчестер Сити» заплатит 76 миллионов за участника ЧМ-2026
21:49
«Челси» может перехватить у «Реала» полузащитника сборной Франции
16:52
Фото«Ливерпуль» оформил трансфер за 145 миллионов
16:00
3
Фото«Манчестер Сити» объявил о переходе бразильца, которого не смог купить «Зенит»
15:23
1
«Челси» согласовал трансфер 18-летнего защитника за 40 миллионов
13:54
Кэррик отреагировал на первую победу «Манчестер Юнайтед» в сезоне
Вчера, 22:35
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
Вчера, 21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
Вчера, 20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
Вчера, 20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
Вчера, 19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
Вчера, 17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
Вчера, 16:14
1
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
Вчера, 11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
29 августа
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
29 августа
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
29 августа
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
29 августа
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
29 августа
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
29 августа
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
29 августа
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
29 августа
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+