Захарян – о недовольстве Газизова итогами «Первой пятерки»: «Пусть увеличивают фанбазу»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слова гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова после оглашения результатов премии «Первая пятерка».

«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше», – сказал Газизов.

― Агаларов, занявший второе место, не поздравлял с победой?

― Мы с Гамидом не особо общаемся, только когда в сборной вместе. Если бы он выиграл — ничего страшного для меня лично бы не случилось.

― Шамиль Газизов — гендиректор «Уфы», после твоей победы сказал: «Наверное, у «Динамо» болельщиков больше».

― Пусть набирают фанатскую базу. Что я ещe могу сказать? У нас всегда было много фанатов.

В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Захарян: «Обалдел, когда получил вызов в сборную. На секунду так точно»

Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»