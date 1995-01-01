Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    Тест: какой футболист спрятался за комиком?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?

    Захарян – о недовольстве Газизова итогами «Первой пятерки»: «Пусть увеличивают фанбазу»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян прокомментировал слова гендиректора «Уфы» Шамиля Газизова после оглашения результатов премии «Первая пятерка».

    «Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше», – сказал Газизов.

    ― Агаларов, занявший второе место, не поздравлял с победой?

    ― Мы с Гамидом не особо общаемся, только когда в сборной вместе. Если бы он выиграл — ничего страшного для меня лично бы не случилось.

    ― Шамиль Газизов — гендиректор «Уфы», после твоей победы сказал: «Наверное, у «Динамо» болельщиков больше».

    ― Пусть набирают фанатскую базу. Что я ещe могу сказать? У нас всегда было много фанатов.

    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

    Захарян: «Обалдел, когда получил вызов в сборную. На секунду так точно»

    Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:34
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12680

      Cleaner 28 минут назад

      Какие слова то Захарян знает! Фанбаза!!!

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92471
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68385
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru