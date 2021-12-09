Газизов – о 2-м месте Агаларова в «Первой пятерке»: «У «Динамо» фанатов больше»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка». Он опередил нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на 133 балла.

«Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали.

Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — без травм», — сказал Газизов.