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    Газизов – о 2-м месте Агаларова в «Первой пятерке»: «У «Динамо» фанатов больше»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал победу полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в премии «Первая пятерка». Он опередил нападающего «Уфы» Гамида Агаларова на 133 балла.

    «Это оценка болельщиков. Наверное, у «Динамо» фанатов больше. Было очевидно, что если будет такое голосование… Руководители тоже принимали участие? Мне было бы интересно посмотреть, как они проголосовали.

    Захарян, Агаларов и Тюкавин — они все достойны. Все большие молодцы. Дальнейшего им роста, а самое главное — без травм», — сказал Газизов.

    • Захарян забил 4 гола и отдал 5 ассистов в 15 матчах текущего сезона РПЛ.
    • Агаларов отличился 13 раз в 17 матчах.
    • В прошлом году обладателем премии стал защитник ЦСКА Игорь Дивеев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8720

      Alekxei Z. 29 минут назад

      Можно согласится с Газизовым.
      Забить 13 в никакущий Уфе гораздо ценнее , чем быть одним из ...
      Без голов Агаларова уфимцы были бы в беспросветной жопе, а вот не яркая игра Захаряна не мешает Динамо идти на втором месте. Он далеко не лидер клуба.
      Тюкавин в списке , как "на безрыбье и рак щука ", как и за что , ХЗ...

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      Рейтинг: +56

      Назарян 1 час назад

      главное чтобы не зазвездились как наши некоторые футболеры

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