Захарян: «Обалдел, когда получил вызов в сборную. На секунду так точно»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о первых эмоциях после дебютного вызова в сборную России.

― Самое яркое впечатление за год?

― Два моих дебюта: за «Динамо» и сборную.

― Какая была первая реакция на вызов в сборную?

― Я обалдел. На секунду так точно.

― Как должен закончиться 2022 год, чтобы ты был доволен?

― Стать лучшим игроком России и выиграть трофей с «Динамо».

18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.

В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»