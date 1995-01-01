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    Захарян: «Обалдел, когда получил вызов в сборную. На секунду так точно»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о первых эмоциях после дебютного вызова в сборную России.

    ― Самое яркое впечатление за год?

    ― Два моих дебюта: за «Динамо» и сборную.

    ― Какая была первая реакция на вызов в сборную?

    ― Я обалдел. На секунду так точно.

    ― Как должен закончиться 2022 год, чтобы ты был доволен?

    ― Стать лучшим игроком России и выиграть трофей с «Динамо».

    • 18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.
    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

    Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»

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    Источник: «Чемпионат»

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