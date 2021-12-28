Захарян: «Обалдел, когда получил вызов в сборную. На секунду так точно»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал о первых эмоциях после дебютного вызова в сборную России.
― Самое яркое впечатление за год?
― Два моих дебюта: за «Динамо» и сборную.
― Какая была первая реакция на вызов в сборную?
― Я обалдел. На секунду так точно.
― Как должен закончиться 2022 год, чтобы ты был доволен?
― Стать лучшим игроком России и выиграть трофей с «Динамо».
- 18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.
- В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»
Источник: «Чемпионат»