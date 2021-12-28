Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает, что готов стать капитаном сборной России.

― Карпин неоднократно говорил, что капитан – не так важно. Ждал, что тебе дадут повязку?

― Я готов. Почему нет?

― Как охарактеризуешь Карпина одним словом?

― Лидер.

― Самый ценный совет от него?

― Не ешь сладкое, следи за собой.

18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.

В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»