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    Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает, что готов стать капитаном сборной России.

    ― Карпин неоднократно говорил, что капитан – не так важно. Ждал, что тебе дадут повязку?

    ― Я готов. Почему нет?

    ― Как охарактеризуешь Карпина одним словом?

    ― Лидер.

    ― Самый ценный совет от него?

    ― Не ешь сладкое, следи за собой.

    • 18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.
    • В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12680

      Cleaner 23 минуты назад

      Почему нет? Рассказать? Потому нет, что КАПИТАНОМ быть нужно ЗАСЛУЖИТЬ это!!! Это при Валере капитаном может уборщица из раздевалки вашей стать. А у НОРМАЛЬНОГО тренера капитаном может стать только игрок, ЗАСЛУЖИВШИЙ своей ИГРОЙ это право!!!

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