Захарян: «Готов стать капитаном сборной. Почему нет?»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян считает, что готов стать капитаном сборной России.
― Карпин неоднократно говорил, что капитан – не так важно. Ждал, что тебе дадут повязку?
― Я готов. Почему нет?
― Как охарактеризуешь Карпина одним словом?
― Лидер.
― Самый ценный совет от него?
― Не ешь сладкое, следи за собой.
- 18-летний Захарян дебютировал за сборную в сентябре.
- В текущем сезоне хавбек забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»
Источник: «Чемпионат»