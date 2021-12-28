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  • Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»

Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»

28 декабря 2021, 18:25
5

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не рассматривает возможность переезда в другую страну на постоянной основе.

– Ты совсем посадил голос. Где?

– В отпуск ездил в Доминикану. Был там в большой компании, например, с Эдуардом Багринцевым из молодежки ЦСКА – мы с ним знакомы еще по юношеской сборной 2003 года рождения.

Приболел что-то на пару дней. Не ковид, все нормально, я даже особо и не заметил. Отдых отлично прошел.

– В отпуске позволяешь себе нарушать режим?

– Могу уснуть где-то попозже, наверное. Но в течение сезона соблюдаю правила. Хотя бывает, что просто не можешь уснуть, еще что-то.

– Какое лучшее место, где ты был?

– Их пока в принципе не так много. Однажды в Доминикане был и два раза в Турции.

– Ты мог бы жить в другой стране? Не если в европейский клуб перейти, а постоянно.

– Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно... Нет, не очень.

  • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
  • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Захарян Арсен
Комментарии (5)
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Борисыч1
1640706211
Где родился, там и пригодился. Но года в 22-23 можно съездить на пару-тройку сезонов в ТОП-клуб. Только если будет договор на попадание в основу.
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Soccerdealer63
1640717683
У кого вы спрашиваете про "другие страны"???))) У 18-летнего, пардон, футболиста??? Вы его ещё спросите кто ему больше из зарубежных писателей нравится: Грэм Грин или Маркес.... Ребёнок побывал на трёх турбазах в Турции и Доминикане...и везде видел только девичьи жопы, что вполне естественно и нормально в его пубертатном возрасте! А через "разные страны в Европе"его провезли в коетке туристического автобуса, из которого он боялся выйти и самостоятельно попробовать купить мороженое))) Вот... закончит он с футболом лет в тридцать с небольшим... даст Бог без травм... не инвалидом... вот тогда и спросите его... куда он своих детей отправил на постоянку или, хотя бы , учиться...
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