Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»

Где родился, там и пригодился. Но года в 22-23 можно съездить на пару-тройку сезонов в ТОП-клуб. Только если будет договор на попадание в основу.
Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не рассматривает возможность переезда в другую страну на постоянной основе.
– Ты совсем посадил голос. Где?
– В отпуск ездил в Доминикану. Был там в большой компании, например, с Эдуардом Багринцевым из молодежки ЦСКА – мы с ним знакомы еще по юношеской сборной 2003 года рождения.
Приболел что-то на пару дней. Не ковид, все нормально, я даже особо и не заметил. Отдых отлично прошел.
– В отпуске позволяешь себе нарушать режим?
– Могу уснуть где-то попозже, наверное. Но в течение сезона соблюдаю правила. Хотя бывает, что просто не можешь уснуть, еще что-то.
– Какое лучшее место, где ты был?
– Их пока в принципе не так много. Однажды в Доминикане был и два раза в Турции.
– Ты мог бы жить в другой стране? Не если в европейский клуб перейти, а постоянно.
– Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно... Нет, не очень.
- В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
- Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
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