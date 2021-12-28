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    Захарян: «Мне нравится в России. Бывал в Европе, но жить там постоянно не очень хочу»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян не рассматривает возможность переезда в другую страну на постоянной основе.

    – Ты совсем посадил голос. Где?

    – В отпуск ездил в Доминикану. Был там в большой компании, например, с Эдуардом Багринцевым из молодежки ЦСКА – мы с ним знакомы еще по юношеской сборной 2003 года рождения.

    Приболел что-то на пару дней. Не ковид, все нормально, я даже особо и не заметил. Отдых отлично прошел.

    – В отпуске позволяешь себе нарушать режим?

    – Могу уснуть где-то попозже, наверное. Но в течение сезона соблюдаю правила. Хотя бывает, что просто не можешь уснуть, еще что-то.

    – Какое лучшее место, где ты был?

    – Их пока в принципе не так много. Однажды в Доминикане был и два раза в Турции.

    – Ты мог бы жить в другой стране? Не если в европейский клуб перейти, а постоянно.

    – Мне нравится в России. Я бывал в Европе, в разных странах. Но чтобы там постоянно... Нет, не очень.

    • В текущем сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +856

      Борисыч1 31 минуту назад

      Где родился, там и пригодился. Но года в 22-23 можно съездить на пару-тройку сезонов в ТОП-клуб. Только если будет договор на попадание в основу.

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