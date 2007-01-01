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    Медведев: «Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»? Слухи такого рода не комментируем»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию о том, что Сергей Семак хочет ухода Артема Дзюбы из команды. Об этом ранее сообщил «Чемпионат».

    «Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», – сказал Медведев.

    • Дзюба может перейти в «Рубин».
    • Контракт форварда с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
    • Артем забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:16
    Комментарии6
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      Рейтинг: +2195

      Бриг 22 минуты назад

      Отдавать конкурентам реального бомбардира сейчас - глупость. Пусть сидит на лавке за небольшие деньги и выходит забивать слабым - у него это получается, пока.

      0
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      Рейтинг: +26628

      пьяныйхоровод > Бриг 19 минут назад

      .... дрочит онлайн , "голубую луну" поёт по кабакам .
      Пусть на лавке сидит ( и прочее ) где-нибудь в другом городе .

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    • ...
      Рейтинг: +55626

      portero 33 минуты назад

      Лишний раз убеждаюсь что должность ген.дира в РПЛ это просто кормушка для профессиональных чинуш.....

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      Рейтинг: +1354

      моэм 1 час назад

      Дыма без огня не бывает...а при конфликте игрок -тренер обычно "уходят" тренера ...это дешевле....поэтому скорее останется Дзюба а Семака не будет ... к тому же Семак для команды уже давно не авторитет и командой не управляет ... думаю если не зимой , то летом точно Семака надо менять , как несоответствующего уровню Зенита ни тренерскими концепциями - идеями , ни характером ...слишком мягкотел , чтобы держать в узде эту "банду".

      0
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      Рейтинг: +27829

      silver29 1 час назад

      скоро сам шлюба прокомментирует, походу облив гоумнецом весь сенит и его постояльцев.

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      Рейтинг: +26628

      пьяныйхоровод > silver29 18 минут назад

      А "писчевикъ" он обливал ?

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