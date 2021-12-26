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  • Медведев: «Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»? Слухи такого рода не комментируем»

Медведев: «Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»? Слухи такого рода не комментируем»

26 декабря 2021, 17:16
4

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию о том, что Сергей Семак хочет ухода Артема Дзюбы из команды. Об этом ранее сообщил «Чемпионат».

«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», – сказал Медведев.

  • Дзюба может перейти в «Рубин».
  • Контракт форварда с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
  • Артем забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем Семак Сергей Медведев Александр
Комментарии (4)
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моэм
1640530416
Дыма без огня не бывает...а при конфликте игрок -тренер обычно "уходят" тренера ...это дешевле....поэтому скорее останется Дзюба а Семака не будет ... к тому же Семак для команды уже давно не авторитет и командой не управляет ... думаю если не зимой , то летом точно Семака надо менять , как несоответствующего уровню Зенита ни тренерскими концепциями - идеями , ни характером ...слишком мягкотел , чтобы держать в узде эту "банду".
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portero
1640533152
Лишний раз убеждаюсь что должность ген.дира в РПЛ это просто кормушка для профессиональных чинуш.....
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Бриг
1640533819
Отдавать конкурентам реального бомбардира сейчас - глупость. Пусть сидит на лавке за небольшие деньги и выходит забивать слабым - у него это получается, пока.
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вальтер79
1640540327
а сашка все шифруеться))))))))
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