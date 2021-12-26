Медведев: «Семак хочет ухода Дзюбы из «Зенита»? Слухи такого рода не комментируем»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отказался комментировать информацию о том, что Сергей Семак хочет ухода Артема Дзюбы из команды. Об этом ранее сообщил «Чемпионат».
«Еще раз повторяю, мы никакие слухи такого рода не комментируем. Никакой другой характеристики этому заявлению я дать не могу», – сказал Медведев.
- Дзюба может перейти в «Рубин».
- Контракт форварда с «Зенитом» продлится автоматически, если в этом сезоне он проведет более 70 процентов игрового времени.
- Артем забил 10 голов в 17 матчах РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»