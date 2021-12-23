Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    Тест: выбери работу Курбану Бердыеву
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?
    Тест: как хорошо вы знаете футбольные рекорды Гиннесса?

    Васютин вернется в «Зенит» из аренды в «Юргордене»

    Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», вернется в клуб из Санкт-Петербурга в январе.

    «Будет ли «Юргорден» выкупать Александра? Все переговоры пока на паузе. Сейчас Рождество, все закончили сезон. Но есть вероятность, что он может там остаться.

    В любом случае Саша вернется в расположение «Зенита», у него 31 числа заканчивается аренда. А потом уже посмотрим, куда пойдет дальше.

    Вариант с обменом на Хайкина? Нет, я впервые такое слышу. Зато картинка красивая у Трансфермаркта, ха-ха. Повторюсь, сейчас все на паузе. Все в Европе отдыхают из-за Рождества», – сказал агент игрока Александр Дубровин.

    • 26-летний Васютин провел 10 матчей в минувшем чемпионате Швеции.
    • Он пропустил 5 мячей и 6 раз сыграл на ноль.

    «Зенит» может купить Хайкина, если Крицюк не восстановится от травмы к возобновлению РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:46
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12125

      Литейный4 1 час назад

      Лучше иметь Васютина в раме, чем Крицюка. Гыгыгы

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    92337
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68355
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru