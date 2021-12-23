Васютин вернется в «Зенит» из аренды в «Юргордене»

Лучше иметь Васютина в раме, чем Крицюка. Гыгыгы
Вратарь «Зенита» Александр Васютин, выступающий на правах аренды за шведский «Юргорден», вернется в клуб из Санкт-Петербурга в январе.
«Будет ли «Юргорден» выкупать Александра? Все переговоры пока на паузе. Сейчас Рождество, все закончили сезон. Но есть вероятность, что он может там остаться.
В любом случае Саша вернется в расположение «Зенита», у него 31 числа заканчивается аренда. А потом уже посмотрим, куда пойдет дальше.
Вариант с обменом на Хайкина? Нет, я впервые такое слышу. Зато картинка красивая у Трансфермаркта, ха-ха. Повторюсь, сейчас все на паузе. Все в Европе отдыхают из-за Рождества», – сказал агент игрока Александр Дубровин.
- 26-летний Васютин провел 10 матчей в минувшем чемпионате Швеции.
- Он пропустил 5 мячей и 6 раз сыграл на ноль.
«Зенит» может купить Хайкина, если Крицюк не восстановится от травмы к возобновлению РПЛ