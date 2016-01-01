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    Арбитр Пустовойтова: «Не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой. Женщинам-судьям приходится терпеть»

    Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказал об отношении к женщинам-судьям в России.

    «Единственная сложность для меня в нашем футболе – не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой.

    Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично.

    А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала...

    Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но когда ты ещe и женщина-судья – ситуация усугубляется.

    Так что хочется побольше уважения – в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности», – сказала Пустовойтова.

    • В апреле Пустовойтова стала первой женщиной, обслужившей матч ФНЛ («Чертаново»«СКА-Хабаровск») в качестве главного арбитра
    • В августе она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.
    • Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.

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    Источник: «Советский спорт»

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