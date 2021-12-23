Арбитр Пустовойтова: «Не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой. Женщинам-судьям приходится терпеть»

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказал об отношении к женщинам-судьям в России.

«Единственная сложность для меня в нашем футболе – не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой.

Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично.

А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала...

Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но когда ты ещe и женщина-судья – ситуация усугубляется.

Так что хочется побольше уважения – в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности», – сказала Пустовойтова.