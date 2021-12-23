Арбитр Пустовойтова: «Не каждый мужчина в нашем футболе воспринимает меня наравне с собой. Женщинам-судьям приходится терпеть»

Арбитр Анастасия Пустовойтова рассказал об отношении к женщинам-судьям в России.
«Единственная сложность для меня в нашем футболе – не каждый мужчина воспринимает тебя наравне с собой.
Допустим, может подбежать тренер и в порыве сказать: «Да к кому я обращаюсь, что с тебя взять-то!» И мне приходится терпеть это, делать вид, что я этого не слышу, что мне безразлично.
А потом, придя в раздевалку, после игры анализируешь это и думаешь: ну, вот почему так? Ты ведь не допустила ошибок, но все это выслушала...
Понятно, что наша профессия всегда была и будет такой. Судьи всегда будут подвергаться давлению. Но когда ты ещe и женщина-судья – ситуация усугубляется.
Так что хочется побольше уважения – в том числе в целом к судейской работе, вне привязки к гендерной принадлежности», – сказала Пустовойтова.
- В апреле Пустовойтова стала первой женщиной, обслужившей матч ФНЛ («Чертаново» – «СКА-Хабаровск») в качестве главного арбитра
- В августе она работала на финале женского олимпийского футбольного турнира в Токио.
- Пустовойтова заняла 2-е место в рейтинге судей-женщин по версии IFFHS.