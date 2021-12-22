«Спартак» выйдет из отпуска 12 января. Сборы в ОАЭ начнутся 17 января

Пресс-служба «Спартака» опубликовала расписание зимних сборов команды.

Москвичи выйдут из отпуска 12 января, после чего пройдут углубленное медобследование в Москве и будут тренироваться на базе.

17 января команда Паоло Ваноли отправится на первый зимний сбор в Дубай, который продлится до 29 января. Второй сбор состоится там же с 1 по 12 февраля.

В ОАЭ «Спартак» проведет несколько товарищеских матчей. 28 января москвичи сыграют со «Слованом». Команда также проведет товарищеские матчи 2, 5, 8 и 11 февраля – соперники станут известны позднее.