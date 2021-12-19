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    «Великие мячи». АПЛ в преддверии матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль» показала лучшие голы в истории противостояния

    Пресс-служба АПЛ готовит аудиторию к матчу 18-го тура между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Лига подготовила подборку лучших голов из этого противостояния.

    «Невероятные мячи», – написала АПЛ.

    • Матч начнется в 19:30 по Москве.
    • «Ливерпуль» в случае победы может выйти на 1-е место.
    • Лондонцы занимают 7-ю строчку.

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    Источник: твиттер АПЛ

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